Сверхзащищенные облигации СОПФ ФПФ разместят с премией к ОФЗ

Стали известны детали дебютного размещения облигаций ООО "СОПФ ФПФ" (СОПФ, 100%-я "дочка" ВЭБ.РФ) в рамках фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".Сбор заявок на 7-летние облигации СОПФ планируется провести 19 декабря, объем дебютного выпуска составит 10 млрд руб. Организаторами размещения выступают Банк ГПБ (АО) и ВЭБ. РФ.Ориентир ставки 1-го купона – премия 50-75 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. При этом выпуск обеспечен госгарантией Российской Федерации и залогом денежных требований. Выплата купонов ежеквартальная, цена размещения – 100% от номинала.СОПФ – важный элемент фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ, проекты которой реализуются на принципе синдикации с участниками рынка. Облигации СОПФ отличаются сверхзащищенностью для инвестора, поскольку обеспечены госгарантией и залогом денежных требований по финансируемым проектам. Дополнительной мерой защиты интересов инвесторов является всесторонняя поддержка эмитента со стороны ВЭБ.РФ, включая обязательство выкупа дефолтных активов с баланса СОПФ, входящих в состав залога, и предоставление кредитной линии по льготной ставке на выплату номинала и процентов по облигациям. Таким образом, с учетом премии к 7-летним ОФЗ, данные облигации представляют собой уникальный инструмент для российского рынка по соотношению риск/доходность.Ожидается, что такой инструмент будет востребован различными группами инвесторов, в том числе с точки зрения диверсификации вложений. Облигации СОПФ могут быть приобретены широким кругом инвесторов без каких-либо ограничений. Учитывая, что выпуск СОПФ соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, облигации представляются наиболее привлекательными для негосударственных пенсионных фондов, ориентированных на долгосрочные инвестиции, в идеале – с привлекательной доходностью при низком риске. Также потенциальными покупателями видятся управляющие компании, коммерческие и инвестиционные банки.В перспективе новый инструмент обещает стать ликвидным: по мере расширения числа проектов фабрики СОПФ намерен проводить и новые размещения. Привлеченные средства будут использованы для фондирования проектов в рамках фабрики проектного финансирования. "Первые проекты фабрики дадут 0,5 трлн руб. в российскую экономику. Это совокупные инвестиции, 20% – инвестиции самих инициаторов проектов, 80% – кредиты банков, включая ВЭБ.РФ", - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун. Как он подчеркнул, облигации СОПФ имеют самый высокий уровень защиты, что "позволит нам делать качественные выпуски и говорить о более долгосрочных облигациях, так как все проекты фабрики – долгосрочные".Бумаги размещаются в рамках программы облигаций объемом до 294 млрд руб. включительно, которую ЦБ зарегистрировал в мае текущего года. Срок действия программы – 30 июня 2036 г.Проекты фабрики соответствуют ключевым приоритетам ВЭБ.РФ - инфраструктура, высокий промышленный передел, экспорт. Речь идет о нескольких проектах в газохимии, горнорудной промышленности и транспортной инфраструктуре. В ближайшее время ожидаются новые сделки.Предварительная дата размещения дебютного выпуска облигаций СОПФ – 25 декабря.