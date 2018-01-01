Джулиани нашел на Украине доказательства причастности Хантера Байдена к отмыванию миллионов долларов

На Украине удалось найти свидетелей и документы, которые доказывают, что демократы стараются с помощью импичмента скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена к отмыванию миллионов долларов, заявил адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

Руди Джулиани

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".Демократы начали процесс импичмента Трампа, подозревая президента в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического противника Джо Байдена и его сына Хантера, отмечает РИА "Новости".Трамп заявил, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. "Импичмент, начатый демократами за безвинное поведение, призван помешать расследованию коррупции времен (бывшего президента США Барака - прим. ред.) Обамы: отмыв миллиардов долларов США, нецелевое использование миллиардов, в основном долларов США, вымогательство, взятки, сговор Демократического национального комитета с Украиной с целью уничтожения кандидата Трампа", - отметил Трамп в Twitter.Джулиани заявил о новых доказательствах после поездки в Венгрию, Австрию и на Украину. Свои доказательства Джулиани подкрепил фрагментами фильма-расследования, который снят в этой поездке.Джулиани раскрывает схему движения $16 млн через цепочку компаний, в том числе на Кипре. В конце цепочки $3 млн оказались у Хантера Байдена.Официальное письмо, датированное февралем 2016 г., с указанием на возможную причастность Байдена и Burisma к отмыванию денег поступило украинским властям из прокуратуры Латвии. Копия документа показана в фильме.Один из свидетелей - бывший генпрокурор Украины Виктор Шохин - подтвердил, что помнит это письмо. Шохин уволен с поста генпрокурора под давлением Джо Байдена за антикоррупционное расследование, которое Шохин вел против Burisma. Именно показания Шохина станут доказательством № 1.Еще одним свидетелем выступает бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, занявший должность после Шохина. По словам Джулиани, показания Луценко свидетельствуют, что бывший посол США на Украине Мари Йованович минимум дважды солгала под присягой в Конгрессе США. В частности, Йованович утверждала, что Луценко не передавал сведений о подозрительной схеме вывода $7 млрд в США. В ответ на это Луценко показывает письмо, которое направлено в посольство США в октябре 2017 г.Кроме того, Йованович отказывала в выдаче виз США тем, кто мог и хотел пролить свет на "коррумпированность Байдена и демократов", заявил Джулиани.Появились еще три свидетеля - "высокопоставленный чиновник, дипломат и член украинского парламента", отметил Джулиани. Каждый из них под присягой заявил, что Демократическая партия США вступила в сговор с украинскими чиновниками для вмешательства в выборы 2016 г.Ситуация вокруг Burisma Group оказалась в центре внимания после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, о котором неназванный сотрудник разведки США доложил своему руководству. Обнародована расшифровка телефонного разговора, затем и сам доклад. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения Шокина.Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что обвиняемые в США в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман предлагали бывшему президенту Украины Петру Порошенко государственный визит в Вашингтон в обмен на начало расследования в отношении Джо Байдена и предполагаемого вмешательства украинских властей в выборы президента США в 2016 г.