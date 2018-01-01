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      9 крупнейших заводов в мире

      16.12 11:41Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Хорошо управляемая, большая фабрика важна для успеха компании. Когда в одном месте производится большой объем товаров, это сокращает затраты компании, несмотря на то что такие фабрики требуют больших вложений как в строительство, так и в содержание и модернизацию.

      Ниже мы расскажем о 9 крупнейших фабриках в мире.

      9. Завод Жан-Люка Лагардера

      Фото:raredelights.com

      Завод Жан-Люка Лагардера в основном используется как линия окончательной сборки в производстве 800-местных аэробусов Airbus A380 стоимостью $428 млн. Завод находится в Тулуз-Бланьяке (Toulouse-Blagnac). Линия окончательной сборки длиной 470 м занимает площадь 122 500 кв. м.

      Отдельные части аэробуса Airbus A380 производятся в разных местах, включая Испанию, Великобританию, Германию и Францию. Затем эти части привозят на завод Жан-Люк Лагардера для окончательной сборки.

      Собранный аэробус проходит испытания на этом же заводе. При общей площади 200 га завод также включает в себя рестораны компании, полномасштабный завод по производству топлива для аэробусов, а также 20 га взлетно-посадочных полос.

      8. Склад импортируемых товаров сети Target

      Фото:sav-cdn.com

      Target является второй по размеру сетью розничных магазинов сниженных цен в США, поэтому компании просто необходим огромный склад для импортируемых товаров. Из всех складов сети Targets Import Warehouse является самым крупным и занимает общую площадь 185 800 кв. м.

      Компания построила этот склад для распределения импортируемых товаров по своим внутренним распределительным центрам. Вполне понятно, почему компании понадобилось настолько большое здание для этой цели: в сети Target находятся 1 934 магазина, расположенные по всей Северной Америке. Магазины постоянно нуждаются в новых поставках, чтобы посетители всегда оставались довольными. Помимо этого склада, компания располагает еще тремя, хотя они не такие огромные, как этот.

      7. Сборочный завод в Белвидере

      Фото: marketplace.org

      Сборочный завод в Белвидире расположен в штате Иллинойс, США. Он принадлежит компании Chrysler, которая производит такие марки автомобилей, как Jeep Compass, Jeep Patriot и Dodge Dart. На этом заводе также собирали автомобили, которые уже не производятся, такие как Dodge Caliber, Chrysler Imperial, Dodge Dynasty, Chrysler New Yorker и Plymouth Neon.

      Завод занимает площадь 330 тыс. кв. м. Его длина равна 700 м, а ширина - 300 м. Он расположился на территории 114 га. Рабочая сила в основном состоит из роботов, которых в одном только кузовном цехе насчитывается более 780 штук.

      6. Завод MITSUBISHI MOTORS в Северной Америке

      Основанный в 1981 г. завод Mitsubishi Motors в Северной Америке был построен для производства, продаж и научных исследований автомобильного бренда Мицубиси в США, Мексике, Карибском бассейне и Канаде. Завод имеет хорошо организованную сеть из более чем 700 автодилеров.

      Чтобы увеличить свои продажи в США, компания построила огромную фабрику площадью 220 тыс. кв. м, где производят в основном модель Mitsubishi Outlander.

      Кроме того, здесь собирают и другие автомобили, такие как Mitsubishi Galant, Eclipse, "Eclipse Спайдер", Endeavor и Chrysler Sebring. Эта гигантская фабрика расположена в городе Нормал, Иллинойс.

      5. Завод BOEING в Эверетте

      В городе Эверетт находится сборочное производство компании Boeing. Здание цеха, в котором собираются самолеты Boeing 747, 767, 777 и 787 имеет рекордный объем — 13,3 млн куб. м.

      Размеры завода "Боинг" и впрямь потрясают: высота помещения - 40 м, весь завод занимает площадь более 50 га и около 15 млн куб. м.

      Под одной крышей помимо сборочных цехов и ангаров находятся не только пожарная и охранная часть, железнодорожная станция, автострада, станция водоочистки, но и медицинский центр, детский сад, отделение банка и более 20 кафе.

      Созданы очень комфортные условия для жизни, ведь на заводе ежедневно трудятся более 70 тыс. работников. Их работа специально разделена на несколько смен.

      Сборка старой модели Boeing 737 осуществляется за 11 дней, а нового Boeing 787 Dreamliner занимает по времени не больше трех дней, так как основные агрегаты и составные части доставляют на производство уже в готовом виде грузовиками или поездами.

      4. Завод TESLA

      Завод Tesla расположен на 150 га земли во Фримонте, штат Калифорния, США.

      Завод Tesla состоит из двух основных производственных линий. В настоящее время одна линия выделена под Model S, в то время как вторая отвечает за Model X. В целом производственная линия Tesla оборудована более 150 роботами.

      В целом Tesla производит около 1 тыс. седанов Model S в неделю и в ближайшем будущем будет наращивать производство Model X.

      Общая территория - 1 500 кв. км, из которых 510 занимает главное здание, в котором происходит окончательная сборка автомобилей.

      3. Цветочный аукцион в Алсмере, Нидерланды

      На сегодняшний день, равно как и в начале XX века, экономика Алсмера держится на выращивании цветов и последующей реализации.

      Плодородная почва, развитое сельское хозяйство и технологии, а также расположенный неподалеку аэропорт "Схипхол" способствуют быстрой доставке и отправке цветов на заграничные рынки сбыта.

      Аукцион, который проводится в Алсмере, занимает площадь около 720 тыс. кв. м, и более 80% всех сделок осуществляется иностранными покупателями. Ежегодный доход от реализации цветов и их саженцев измеряется суммой в 1 млрд 600 тыс. евро.

      2. Завод HYUNDAI в Ульсане, Южная Корея

      Завод в Ульсане является основным заводом Hyundai и крупнейшим автомобильным заводом в мире. Гигантский заводской комплекс в Ульсане занимает территорию площадью 5 тыс. га и состоит из пяти автономных производственных единиц.

      На заводе работает свыше 34 тыс. человек, которые изготавливают 6 тыс. автомобилей в день.

      В комплексе есть собственный порт, одновременно вмещающий три судна водоизмещением 42 тыс. тонн. Завод в Ульсане стал родоначальником всей автомобильной промышленности Кореи, в его состав входят собственное пожарное депо, больница и служба безопасности.

      Завод оснащен различным оборудованием (в том числе для обработки сточных вод), которое позволяет эффективно сокращать воздействие производства на экологию.

      1. Завод Volkswagen в Вольфсбурге

      Около половины из 120-тысячного населения Вольфсбурга трудится на автозаводе Volkswagen. Автомобили для Европы, Японии и других стран здесь создают около 54 тыс. сотрудников, из них 44 тыс. — это рабочие.

      За год здесь собирают 800 тыс. автомобилей, каждый день с конвейера сходит 3,8 тыс. новых автомобилей Volkswagen. Предприятие работает в три смены: первая заступает в 6:30, вторая — в 14:30 и третья — в 22:30.

      Рубрики: Компании

      Метки: рейтинг, компании, заводы, производство

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