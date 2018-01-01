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      Глава МВД Эстонии считает безобразием назначение "продавщицы" на пост главы правительства Финляндии

      16.12 10:26Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Финский парламент во вторник назначил на пост премьер-министра 34-летнюю Санну Марин (СДП). Она стала самым молодым премьером в мире. Глава МВД Эстонии Март Хельме назвал это назначение угрозой стабильности Финляндии.

      Санна Марин EPA-EFE/KIMMO BRANDT

      "Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", - цитирует слова Хельме эстонская газета Postimees.

      Финляндия осталась без премьер-министра после отставки коллеги Марин по партии Антти Ринне, сообщали "Вести. Экономика". В политику и в правительство Санна Марин пришла из местного самоуправления: в 2012 г. она была избрана в городской совет ее родного города Тампере, второго по значимости города страны, через год она возглавила совет.

      В 2015 г. Марин стала депутатом парламента от Социал-демократической партии, а в июне была назначена министром по транспорту и коммуникациям в коалиционное правительство страны.
      По мнению главы МВД Эстонии, новое правительство Финляндии вместе с Марин не сможет отстоять интересы своей страны.

      "Теперь мы в определенной мере на деле можем увидеть, как происходит историческая месть красных белым, то есть красные, которые еще в гражданскую войну в Финляндии в 1918 г. хотели свергнуть Финляндскую республику, теперь дорвались до власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии какую-то европейскую провинцию, которая хотя и будет еще называться Суоми или Finland, но на самом деле станет воплощением идеологической философии Фукуямы о конце истории", - заявил Хельме.

      По мнению Хельме, не может быть ничего более противоестественного, чем то, что сейчас происходит в Финляндии и не происходило в стране уже много столетий.

      Не все в правительстве Эстонии согласны с главой МВД Эстонии. "Финляндия — наш ближайший друг и союзник, с которым все правительства Эстонской Республики хорошо и тесно сотрудничали. На это не влияло то, какие демократические партии в двух странах входили в коалицию и ею управляли", - заявил премьер-министр Юри Ратас, комментируя высказывание Хельме.

      "Лично у меня было отличное сотрудничество как с двумя предыдущими премьер-министрами Финляндии, так и первый позитивный контакт с новым главой правительства, - отметил Ратас. - Жду от всех членов эстонского правительства содержательного и уважительного сотрудничества с нашими финскими коллегами".

      Не согласен с Хельме и министр социальный дел Танель Кийк (Центристская партия) также . "У маленьких стран никогда нет много друзей. Финляндия была другом и союзником Эстонии как в хорошие, так и в плохие времена", - написал Кийк.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Эстония, Финляндия, Санна Марин

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