Глава МВД Эстонии считает безобразием назначение "продавщицы" на пост главы правительства Финляндии

Финский парламент во вторник назначил на пост премьер-министра 34-летнюю Санну Марин (СДП). Она стала самым молодым премьером в мире. Глава МВД Эстонии Март Хельме назвал это назначение угрозой стабильности Финляндии.

Санна Марин EPA-EFE/KIMMO BRANDT

Финляндия осталась без премьер-министра после отставки коллеги Марин по партии Антти Ринне, сообщали "Вести. Экономика". В политику и в правительство Санна Марин пришла из местного самоуправления: в 2012 г. она была избрана в городской совет ее родного города Тампере, второго по значимости города страны, через год она возглавила совет.



В 2015 г. Марин стала депутатом парламента от Социал-демократической партии, а в июне была назначена министром по транспорту и коммуникациям в коалиционное правительство страны. Финляндия осталась без премьер-министра после отставки коллеги Марин по партии Антти Ринне, сообщали "Вести. Экономика". В политику и в правительство Санна Марин пришла из местного самоуправления: в 2012 г. она была избрана в городской совет ее родного города Тампере, второго по значимости города страны, через год она возглавила совет.В 2015 г. Марин стала депутатом парламента от Социал-демократической партии, а в июне была назначена министром по транспорту и коммуникациям в коалиционное правительство страны.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика"."Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", -Postimees.По мнению главы МВД Эстонии, новое правительство Финляндии вместе с Марин не сможет отстоять интересы своей страны."Теперь мы в определенной мере на деле можем увидеть, как происходит историческая месть красных белым, то есть красные, которые еще в гражданскую войну в Финляндии в 1918 г. хотели свергнуть Финляндскую республику, теперь дорвались до власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии какую-то европейскую провинцию, которая хотя и будет еще называться Суоми или Finland, но на самом деле станет воплощением идеологической философии Фукуямы о конце истории", - заявил Хельме.По мнению Хельме, не может быть ничего более противоестественного, чем то, что сейчас происходит в Финляндии и не происходило в стране уже много столетий.Не все в правительстве Эстонии согласны с главой МВД Эстонии. "Финляндия — наш ближайший друг и союзник, с которым все правительства Эстонской Республики хорошо и тесно сотрудничали. На это не влияло то, какие демократические партии в двух странах входили в коалицию и ею управляли", - заявил премьер-министр Юри Ратас, комментируя высказывание Хельме."Лично у меня было отличное сотрудничество как с двумя предыдущими премьер-министрами Финляндии, так и первый позитивный контакт с новым главой правительства, - отметил Ратас. - Жду от всех членов эстонского правительства содержательного и уважительного сотрудничества с нашими финскими коллегами".Не согласен с Хельме и министр социальный дел Танель Кийк (Центристская партия) также . "У маленьких стран никогда нет много друзей. Финляндия была другом и союзником Эстонии как в хорошие, так и в плохие времена", - написал Кийк.