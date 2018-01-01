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      Пассажиропоток аэропорта Гонконга резко сократился на фоне массовых протестов

      16.12 13:45Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Международный аэропорт Гонконга в ноябре потерял почти 1 млн пассажиров, что стало самым значительным снижением за месяц, с тех пор как в городе начались антиправительственные протесты. Об этом сообщает South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/MIGUEL CANDELA

      В ноябре аэропорт обслужил 5,02 млн пассажиров, примерно на 969 тыс. меньше. Снижение составило 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Администрация аэропорта объяснила резкое падение сокращением числа прибывающих, в то время как число пассажиров, совершающих транзитные рейсы и вылетающих из Гонконга, продемонстрировало незначительный рост.

      "На объем пассажирских перевозок по-прежнему оказывает влияние слабый поток посетителей, причем пассажиры в/из материкового Китая и Юго-Восточной Азии испытывают наиболее значительное снижение", - говорится в сообщении администрации.

      С августа по ноябрь аэропорт обслужил на 3,3 млн пассажиров меньше. В октябре число путешественников сократилось на 802 тыс., в сентябре - на 710 тыс., в августе - на 851 тыс. Это снижение равнозначно сокращению на 12-13%.

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      Годовое снижение пассажиропотока уже превзошло худшие ожидания. Власти прогнозировали, что количество путешественников сократится всего на 2 млн. Теперь этот показатель, вероятно, приблизится к 3 млн.

      Кроме того, на фоне напряженности в торговле между США и Китаем объемы грузоперевозок продолжали падать, сократившись на 3,4% до 450 тыс. тонн в традиционно пиковый период для грузовых перевозок.

      Как сообщали "Вести.Экономика", экономика Гонконга в III квартале впала в рецессию впервые со времен мирового финансового кризиса на фоне массовых протестов в городе.

      ВВП в июле-сентябре сократился на 3,2% относительно предыдущего квартала, что стало худшим результатом с 2009 г.

      В апреле-июле экономика Гонконга сократилась на 0,4%. Сокращение по итогам II квартала подряд соответствует определению технической рецессии.

      Политический кризис усугубляет экономическое давление, которое Гонконг уже испытывал на фоне торговой войны между США и Китаем и замедления роста китайской экономики.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, пассажиропоток, Гонконг, грузоперевозки, аэропорт

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