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      Турция намерена признать геноцид индейцев в США

      16.12 11:08Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Турция готова признать геноцид индейцев в США в ответ на признание Сенатом Конгресса США геноцида армян в Османской империи в 1915 г., заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

      "Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США", - заявил Эрдоган.

      "Возможно, нам придется принять некоторые решения. Позвольте мне сказать очень ясно - можно ли не говорить об индейцах в Америке? Это позор Америки. Можно ли отложить в сторону резню французов в Руанде и резню в Алжире? Они занимались работорговлей в Сенагале. Мы объясним все это мировой общественности. У них есть документы, в архивах есть документы... Мы раскроем, что Запад - это история расизма и колониализма", - заявил Эрдоган.

      Он посоветовал Трампу "не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 г. для проведения своей внутренней политики".

      Сенат США 12 декабря утвердил резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 г. Ранее резолюцию утвердила Палата представителей Конгресса США.

      По утверждению историков, во времена Османской империи с весны 1915 г. были уничтожены и депортированы сотни тысяч армян. Великобритания, Франция и Россия первыми приняли совместную декларацию о признании этих событий геноцидом.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Армения, Турция, индейцы, Эрдоган, геноцид

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