Турция намерена признать геноцид индейцев в США

в эфире телеканала A Haber. Турция готова признать геноцид индейцев в США в ответ на признание Сенатом Конгресса США геноцида армян в Османской империи в 1915 г., заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика"."Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США", - заявил Эрдоган."Возможно, нам придется принять некоторые решения. Позвольте мне сказать очень ясно - можно ли не говорить об индейцах в Америке? Это позор Америки. Можно ли отложить в сторону резню французов в Руанде и резню в Алжире? Они занимались работорговлей в Сенагале. Мы объясним все это мировой общественности. У них есть документы, в архивах есть документы... Мы раскроем, что Запад - это история расизма и колониализма", - заявил Эрдоган.Он посоветовал Трампу "не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 г. для проведения своей внутренней политики".Сенат США 12 декабря утвердил резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 г. Ранее резолюцию утвердила Палата представителей Конгресса США.По утверждению историков, во времена Османской империи с весны 1915 г. были уничтожены и депортированы сотни тысяч армян. Великобритания, Франция и Россия первыми приняли совместную декларацию о признании этих событий геноцидом.