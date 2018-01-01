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      В России заменят все советские ракетные комплексы через 4 года

      16.12 12:24Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". В России полностью заменят советские ракетные комплексы к 2024 г., сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

      "В 2019 г. в рамках государственной программы вооружения закуплено около 100 новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН. Это дало возможность завершить перевооружение на ракетные комплексы "Ярс" трех ракетных полков и начать перевооружение еще одного ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард". За счет этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76%. В 2024 г. долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства", - отметил Каракаев.

      "Сегодня гарантийный срок эксплуатации большинства современных ракетных комплексов составляет 15 лет. Однако с учетом надежности наших ракет их эксплуатация в течение столь непродолжительных сроков была бы экономически неоправданной и вела бы к существенному перерасходу государственных ассигнований. Поэтому наиболее предпочтительными сроками эксплуатации современных ракетных комплексов являются максимально продленные сроки при условии соблюдения гарантий ядерной и экологической безопасности и обеспечения допустимых уровней надежности и боевой эффективности", - пояснил командующий РВСН.

      По его словам, "планы Ракетных войск по продлению сроков эксплуатации ракетных комплексов четвертого поколения (советского производства) до максимально возможного срока базируются на их высоком техническом совершенстве, заложенном в конструктивных и технологических решениях при их создании, обеспечиваются высоким качеством при производстве и реализуются за счет системы эксплуатации".

      Он напомнил, что в состав Ракетных войск стратегического назначения входят: командование и штаб РВСН, три ракетные армии, 12 ракетных соединений, из ко­торых четыре – дивизии стационарного базирования с шахтными пусковыми установками и восемь – мобильного, с подвижными грунтовыми ракетными комплексами. Кроме того, в состав РВСН входят арсеналы, 4-й Государственный центральный межвидовой полигон в Астраханской области и 10-й испытательный полигон Сары-Шаган в Республике Казахстан. В настоящее время в боевом составе РВСН семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовам времени. Среди них четыре типа ракетных комплексов стационарного (шахтного) базирования: "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

      В соответствии с планами модернизации РВСН сегодня активно ведется работа по переоснащению группировки ракетными комплексами "Ярс", заканчива­ются работы по вводу в боевой состав ракетного комплекса "Авангард" в поселке Домбаровский Оренбургской области. Идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат", постановка которого на боевое дежурство планируется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

      "Открыто можно говорить только о предельном пороге количества МБР и боевых блоков, определенном для группировки Стратегических ядерных сил России и СНС США Договором СНВ-3 2010 г. Это 700 развернутых пусковых установок и 1550 боевых блоков. При этом РВСН имеют в своем составе около 60% от общего количества носителей и боевых зарядов СЯС", - заявил Каракаев.

      Рубрики: ВПК

      Метки: РВСН, ракетные войска

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