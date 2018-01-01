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      Сводный PMI еврозоны в декабре неожиданно остался на прежнем уровне

      16.12 12:50Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Экономика еврозоны не смогла набрать обороты в декабре, завершив IV квартал, в котором объемы производства росли самыми слабыми темпами, с тех пор как экономика вышла из спада во второй половине 2013 г., сообщает исследовательская компания IHS Markit.

      Фото: EPA/BORIS ROESSLER

      Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) еврозоны остался на ноябрьском уровне 50,6 пункта.

      Экономисты ожидали повышения индекса до 50,7 пункта, отмечает Bloomberg.

      Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - рост активности.

      В то время как спад активности в производственном секторе еврозоны усугубился, в сфере услуг наблюдалась позитивная динамика.

      PMI сферы услуг еврозоны повысился с 51,9 до 52,4 пункта. Это максимальное значение индикатора за четыре месяца.

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      Тем временем производственный PMI опустился с 46,9 до 45,9 пункта.

      Сводный PMI в Германии, крупнейшей экономике блока, в декабре остался на уровне 49,4 пункта. Это одно из минимальных значений индикатора за последние семь лет. PMI сферы услуг повысился до 52 пунктов с ноябрьского уровня 51,7 пункта.

      Сводный PMI Франции в прошлом месяце снизился до 52 пунктов с 52,1 пункта в ноябре и оказался на минимуме за три месяца.

      Последние данные показали, что новые заказы в еврозоне выросли впервые с августа, хотя рост был незначительным.

      Рост занятости в декабре был минимальным с ноября 2014 г. Это отчасти отражает сдержанный оптимизм в отношении перспектив бизнеса на предстоящий год, который немного снизился в декабре и остался на одном из минимальных уровней с 2013 г.

      Опасения компаний связаны с геополитической неопределенностью, в частности из-за Brexit, с торговыми войнами, а также с замедлением экономического роста.

      "PMI указывает на квартальный рост ВВП всего на 0,1%", - заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

      "Резкий спад производства в Германии увеличил вероятность того, что ее экономика в IV квартале несколько сократится, но Франция демонстрирует более устойчивые показатели, обеспечивая ключевую область поддержки для продолжения роста еврозоны", - добавил он.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Европейский центральный банк на прошлой неделе повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2019 г. до 1,2% с ожидавшихся в сентябре 1,1%. Прогноз на 2020 г. был снижен с 1,2% до 1,1%. Прогноз на 2021 г. сохранен на уровне 1,4%. Новый прогноз центробанка на 2022 г. предполагает рост ВВП на 1,4%.

      Рубрики: Европа

      Метки: еврозона, PMI, Франция, сфера услуг, индекс деловой активности, IHS Markit, Германия

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