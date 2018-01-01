Сводный PMI еврозоны в декабре неожиданно остался на прежнем уровне

Экономика еврозоны не смогла набрать обороты в декабре, завершив IV квартал, в котором объемы производства росли самыми слабыми темпами, с тех пор как экономика вышла из спада во второй половине 2013 г., сообщает исследовательская компания IHS Markit.

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