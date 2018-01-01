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      Белоруссия подписала с Китаем соглашение о кредите на $500 млн

      16.12 12:50Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Минфин Белоруссии 16 декабря подписал соглашение с Шанхайским филиалом Банка развития Китая о предоставлении республике срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщается на сайте министерства.

      Лидеры КНР и Белоруссии - Си Цзиньпин и Александр Лукашенко.

      "Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем", - уточняется в сообщении белорусского Минфина.

      "Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику", - заявили в министерстве.

      3 декабря 2019 г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что предоставит Белоруссии кредит на 259 млн евро для развития транзитных автодорог и расширения дорожной сети, сообщали "Вести.Экономика".

      С начала своей деятельности в Белоруссии в 1992 г. ЕБРР инвестировал почти 2,7 млрд евро в 119 проектов в различных секторах экономики страны.

      Белоруссия не просит у России кредитов и не возьмет последний транш в $200 млн кредита Евразийского банка развития, созданного Россией и Казахстаном, заявил 5 декабря 2019 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления в Национальном собрании республики.

      Ранее в правительстве России увязали выдачу кредитов Белоруссии с подвижками в интеграции.

      19 октября 2019 г. первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн будет зависеть от продвижения двух стран в вопросе дальнейшей интеграции.

      Всемирный банк, МВФ, помимо ЕБРР и Китая, также кредитуют проекты развития в Белоруссии.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: экономика Белоруссии, кредиты Белоруссии, Белоруссия - Китай

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