Собственники предприятий разделят финансовую ответственность за устранение последствий аварий

"Ростехнадзор" (РТН) подготовил изменения в законодательство, согласно которым собственники предприятий разделят ответственность за аварии на этих предприятиях, заявил глава РТН Алексей Алешин в интервью "Российской газете".

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Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика"."В закон о промышленной безопасности мы внесли новеллу. На каждом опасном объекте есть производственный контроль. Предлагаем, чтобы результаты в обязательном порядке докладывались собственнику", - отметил Алешин. Если предложение примут, следующим шагом станет внесение изменений в другие нормативные акты.В законе пропишут, что собственник, получив сведения об аварии, должен профинансировать мероприятия по обеспечению безопасности, пояснил Алешин.РПН выступает за расширение участия собственников в обеспечение безопасности на принадлежащих им предприятиях. "Как показывает наш печальный опыт, связанный с расследованием аварий, дойти до собственника часто не получается. Он главный бенефициар всей деятельности предприятия, но в случае аварии стоит в стороне", - заметил Алешин.При этом большинство собственников ответственно относятся к обеспечению промышленной безопасности, заключил глава РПН.