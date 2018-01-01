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      Собственники предприятий разделят финансовую ответственность за устранение последствий аварий

      16.12 12:19Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". "Ростехнадзор" (РТН) подготовил изменения в законодательство, согласно которым собственники предприятий разделят ответственность за аварии на этих предприятиях, заявил глава РТН Алексей Алешин в интервью "Российской газете".

      Фото: МЧС

      "В закон о промышленной безопасности мы внесли новеллу. На каждом опасном объекте есть производственный контроль. Предлагаем, чтобы результаты в обязательном порядке докладывались собственнику", - отметил Алешин. Если предложение примут, следующим шагом станет внесение изменений в другие нормативные акты.

      В законе пропишут, что собственник, получив сведения об аварии, должен профинансировать мероприятия по обеспечению безопасности, пояснил Алешин.

      РПН выступает за расширение участия собственников в обеспечение безопасности на принадлежащих им предприятиях. "Как показывает наш печальный опыт, связанный с расследованием аварий, дойти до собственника часто не получается. Он главный бенефициар всей деятельности предприятия, но в случае аварии стоит в стороне", - заметил Алешин.

      При этом большинство собственников ответственно относятся к обеспечению промышленной безопасности, заключил глава РПН.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: предприятие, авария, собственник, Ростехнадзор, безопасность

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