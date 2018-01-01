"Роскосмос" объединит все проекты космической отрасли в единую госпрограмму

"Роскосмос" с 2020 г. намерен объединить все проекты космической отрасли в единую госпрограмму, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".Наличие нескольких не согласованных друг с другом федеральных программ "создает хаос в действиях", отметил Рогозин в интервью "Интерфаксу". "В следующем году мы переходим к созданию единой государственной программы", - пояснил Рогозин. Предложение еще в мае одобрил президент Владимир Путин.Новая госпрограмма призвана объединить несколько федеральных программ, направленных на производство и развитие инфраструктуры, ракет и спутников."Роскосмос" определил госполитику в области космической деятельности, речь идет о повышении конкурентоспособности отраслевых изделий на мировом рынке, минимизации последствий санкций, всестороннем сотрудничестве с Китаем и Индией, а также пилотируемых полетах на Луну.