Асад обвинил США в продаже Турции захваченной сирийской нефти

США продают Турции нефть, захваченную на сирийских месторождениях, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика"."Сейчас Америка крадет нефть и продает ее Турции", - отметил Асад.США оттеснили Турцию на рынке контрабанды нефти. Ранее Турция имела доступ к нефти при поддержке террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Теперь США занимаются контрабандой нефти, добываемой на месторождениях к востоку от реки Евфрат."Турецкий режим напрямую принимает участие в продаже нефти - ранее c "Джебхат ан-Нусрой", позднее с ИГ, а сегодня с американцами", - отметил Асад в интервью,сирийское агентство SANA.США взяли под контроль месторождения нефти в Сирии. США заявили, что доходы от продажи нефти идут на поддержку повстанцев в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Теперь США могут делать с этой нефтью все, что захотят, заявил президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Минобороны России заявило, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны. Караваны нефтевозов охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом США.По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, присутствие США в регионе законно, и США хотят гарантировать, что нефтяные объекты на северо-востоке Сирии не попадут в руки террористов. Джеффри подчеркнул, что "нефть, согласно сирийской конституции, принадлежит сирийскому народу".