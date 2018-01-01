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      Индекс деловой активности в Великобритании упал до минимума с июля 2016 года

      16.12 14:24Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Деловая активность в экономике Великобритании в декабре сократилась второй месяц подряд, причем спад был наиболее резким с июля 2016 г., сообщила исследовательская организация IHS Markit.

      Фото: EPA/ANDY RAIN

      Индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers Index, PMI) опустился с ноябрьского уровня 49,3 до 48,5 пункта, оказавшись на минимуме за 41 месяц.

      Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - рост активности.

      PMI сферы услуг страны в декабре снизился с 49,3 до 49 пунктов, достигнув минимального уровня за девять месяцев.

      Между тем, производственный PMI Великобритании упал с 48,9 до 47,4 пункта. Это минимальное значение индикатора за четыре месяца.

      Участники опроса связывали снижение активности с внутриполитической неопределенностью, недостаточной ясностью в отношении Brexit и ситуацией в мировой экономике.

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      "Новые заказы снижались пятый месяц подряд, в результате чего рабочие места сокращались четвертый месяц подряд, поскольку компании сокращали производственные мощности в соответствии с ослабленным спросом", - заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

      "Производство в обрабатывающей промышленности снижается темпами, которые были выше только один раз с момента разгара мирового финансового кризиса в начале 2009 г., но объем производства в огромном секторе услуг снижался в каждом из последних двух месяцев, что представляет собой первое последовательное снижение с 2009 г.", - добавил он.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по данным Национального статистического управления (ONS), экономика Великобритании стагнировала в октябре после сокращения в течение двух месяцев подряд. Впервые с 2009 г. рост ВВП не наблюдался в течение трех месяцев подряд.

      В августе-октябре экономика не изменилась по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Великобритания находится на пути к росту ВВП чуть более чем на 1% в этом году, что станет худшим показателем со времен мирового финансового кризиса.

      Рубрики: Европа

      Метки: PMI, Великобритания, сфера услуг, индекс деловой активности

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