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      Продажи грузовых автомобилей в России сократились в январе-ноябре на 3,8%

      16.12 13:11Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Продажи грузовых автомобилей в России сократились в январе-ноябре на 3,8% в годовом выражении, свидетельствует статистика аналитического агентства "Автостат Инфо", предоставленная "Известиям".

      Фото: "КамАЗ"

      Российские компании, широко представленные в сегменте среднетоннажных грузовиков, могут закончить год в плюсе, в то время как иностранные компании уменьшили продажи на 13,7%.

      Основное сокращение продаж пришлось на сегмент магистральных грузовиков, что говорит об уменьшении объема перевозок.

      В январе-ноябре в России продали 68,8 тыс. грузовых автомобилей, что на 3,8% меньше, чем в январе-ноябре 2018 г. (71,5 тыс. машин). В том числе продажи иностранных грузовиков составили 30,3 тыс. штук (- 13,7%), российских - 38,5 тыс. штук (+ 5,8%).

      Первое место по продажам занял в январе-ноябре "КамАЗ", который продал 24,6 тыс. грузовиков (+ 8%). "ГАЗ" занимает вторую строчку - 5,6 тыс. авто (+ 6%). На третьем месте идет Scania - 4339 грузовиков (- 22,6%).

      Занимающая четвертое место компания Volvo продала 4921 авто (- 14%). Замыкает пятерку Mercedes-Benz (3531 авто, -14,3%).

      Далее в десятке компаний в порядке убывания идут MAN (3941 авто, - 13,3%), Isuzu (2762 авто, - 24,1%), "Урал" (2290 авто, - 1,8%), DAF (2149 авто, - 13,5%) и "МАЗ" (2580 авто, - 5%).

      Рубрики: Статистика

      Метки: MAN, Volvo, грузовик, Scania, "КамАЗ", "МАЗ"

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