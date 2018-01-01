Продажи грузовых автомобилей в России сократились в январе-ноябре на 3,8% в годовом выражении, свидетельствует статистика аналитического агентства "Автостат Инфо", предоставленная "Известиям".

Фото: "КамАЗ"

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".Российские компании, широко представленные в сегменте среднетоннажных грузовиков, могут закончить год в плюсе, в то время как иностранные компании уменьшили продажи на 13,7%.Основное сокращение продаж пришлось на сегмент магистральных грузовиков, что говорит об уменьшении объема перевозок.В январе-ноябре в России продали 68,8 тыс. грузовых автомобилей, что на 3,8% меньше, чем в январе-ноябре 2018 г. (71,5 тыс. машин). В том числе продажи иностранных грузовиков составили 30,3 тыс. штук (- 13,7%), российских - 38,5 тыс. штук (+ 5,8%).Первое место по продажам занял в январе-ноябре "КамАЗ", который продал 24,6 тыс. грузовиков (+ 8%). "ГАЗ" занимает вторую строчку - 5,6 тыс. авто (+ 6%). На третьем месте идет Scania - 4339 грузовиков (- 22,6%).Занимающая четвертое место компания Volvo продала 4921 авто (- 14%). Замыкает пятерку Mercedes-Benz (3531 авто, -14,3%).Далее в десятке компаний в порядке убывания идут MAN (3941 авто, - 13,3%), Isuzu (2762 авто, - 24,1%), "Урал" (2290 авто, - 1,8%), DAF (2149 авто, - 13,5%) и "МАЗ" (2580 авто, - 5%).