Opel возобновила продажи автомобилей в России

Немецкая компания Opel после ухода с российского рынка в 2015 г. возобновила продажи в России с кроссовера Grandland X и намерена вывести на рынок фургон Vivaro. Кроме того, серийный выпуск микроавтобуса Zafira Life начали в Калуге.

Фото: Opel

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика"."Сегодня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны дилеров в крупных городах России. Кроссовер Grandland X с завода в Айзенахе и пассажирский микроавтобус Zafira Life теперь продаются в России. Серийное производство семейного микроавтобуса Zafira Life уже стартовало на заводе в Калуге", - сообщает Opel.В первой половине 2020 г. компания намерена выпустить в продажу грузовые фургоны Vivaro.Для начала партнерами Opel станут 11 дилеров в восьми российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Нижневартовске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Тюмени и Ставрополе. Компания намерена удвоить количество дилеров в 2020 г. с последующим расширением сети."Мы будем постепенно увеличивать наше присутствие в стране в ближайшие годы, в том числе расширяя ассортимент предлагаемой продукции", - отметил глава Opel Майкл Лошеллер и подчеркнул, что "значительное увеличение прибыли за счет развития бизнеса на внешних рынках является одним из ключевых элементов стратегического плана компании под названием PACE!"."Решение о возвращении на российский рынок после ухода из-за кризиса в 2015 г. - часть этого плана, направленного на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках. Цель состоит в том, чтобы к середине 2020-х гг. получить 10% от общего объема продаж Opel за пределами Европы", - поясняет компания.Opel укрепляет присутствие на рынках Азии, Африки и Южной Америки, к 2022 г. компания намерена выйти на 20 новых рынков. В частности, со следующего года Opel начнет поставлять автомобили в Колумбию и Эквадор.В 2015 г. американская General Motors вывела с российского рынка свой бренд Opel. В свою очередь PSA приобрел бренды Opel и Vauxhall у General Motors за $2,2 млрд в августе 2017 г.