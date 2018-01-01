Boeing готова распрощаться с 737 Мах ради репутации

Совет директоров Boeing решает судьбу лайнера 737 Max. Решение может быть принято уже в понедельник. Полная остановка производства может быть эффективнее, чем доработка лайнера.

Boeing 737 Мах. Фото Jeff Hitchcock, Flickr

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".Boeing в ближайшее время объявит решение о дальнейшем сокращении или остановке производства 737 Max из-за сохраняющейся неопределенности возвращения скандального самолета в эксплуатацию, сообщила The Wall Street Journal.Репутационные издержки оказались сильнее, чем ожидалось: крупнейшие авиакомпании мира переходят от заказов самолетов Boeing к заказам лайнеров Airbus.На днях австралийская авиакомпаниясамолеты Airbus для своих сверхдальних перелетов, а авиаперевозчик из США -на новые самолеты Airbus.Глава Federal Aviation Administration (FAA) Стив Диксон заявил CNBC на прошлой неделе, что авиационные власти США, скорее всего, не будут анонсировать возвращение 737 Max до некоторого времени в 2020 г. В итоге регулятор разрушил любые надежды Boeing вернуть самолет в эксплуатацию к концу этого года.Компания неоднократно предупреждала инвесторов о возможности сокращения производства самолетов 737 Max или временного закрытия производственной линии, если запрет на полеты лайнера продлится дольше, чем ожидалось.Генеральный директор Boeing Деннис Муйленбург заявил, что приостановка производства может быть "более эффективной", чем очередное снижение производства.Авиакомпании в разных странах начали отказываться от заказов 737 Max после двух смертельных катастроф в течение пяти месяцев и неспособности Boeing исправить ситуацию.В марте 2019 г. потерпел крушение самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в конце октября 2018 г. - самолет того же типа индонезийской компании Lion Air.После этого регуляторы в разных странах ввели запреты на полеты некогда популярного самолета.Как писали "Вести.Экономика", международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило прогноз по рейтингам Boeing Co. со "стабильного" до "негативного" после сообщений о том, что производитель самолетов, возможно, ввел в заблуждение Федеральное авиационное управление США (FAA) по поводу проблем с программным обеспечением самолетов 737 MAX.Рейтинговое агентство заявило, что приостановка эксплуатации MAX может оказать долгосрочное влияние на репутацию компании, ее прибыльность и финансовую устойчивость.Приостановка эксплуатации может ослабить конкурентные позиции Boeing и затруднить поддержание отношения средств от операций (FFO) к долгу на уровне выше 40% после возобновления поставок.