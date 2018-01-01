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      Москва в 2020 году получит 511 электробусов и 328 дизельных автобусов

      16.12 13:59Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". В 2020 г. группа "ГАЗ" поставит Москве 328 дизельных автобусов стоимостью 5,5 млрд руб., "КамАЗ" - 511 электробусов стоимостью 6,5 млрд руб., отмечено на портале госзакупок. Договоры на поставку заключены по итогам двух конкурсов "Мосгортранса".

      Компания "Русские автобусы - Группа ГАЗ" поставит для "Мосгортранса" 296 городских низкопольных автобусов особо большой вместимости, 16 автобусов большой вместимости и один автобус особо большой вместимости с кабиной для инструктора. Стоимость контракта - 5,536 млрд руб., поставки пройдут с 1 февраля по 31 мая 2020 г.

      "КамАЗ" поставит Москве 462 городских низкопольных автобуса большой вместимости, 25 автобусов с кабиной для инструктора, 23 автобуса с автоматизированной системой отслеживания пассажиропотока, один автобус с кабиной для инструктора с системой отслеживания пассажиропотока. Стоимость контракта - 6,503 млрд руб., поставки пройдут с 1 июля по 30 ноября 2020 г.

      Оба контракта предполагают обучение водителей и ремонтников.

      Основными автобусными предприятиями "ГАЗа" являются "Павловский автобусный завод" (Нижегородская область, Павлово) и "Ликинский автобусный завод" (Московская область, Ликино-Дулево).

      "КамАЗ" в 2018 г. поставил в Москву первую сотню электробусов и 31 зарядную станцию, в 2019 г. - еще 100 электробусов и 38 зарядных станций. Производитель взял на себя обслуживание всех электробусов и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет со времени поставки.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Москва, автобус, электробус, "ГАЗ", "КамАЗ"

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