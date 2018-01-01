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      Moody's прогнозирует снижение продаж легковых автомобилей в мире

      16.12 14:34Распечатать

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что прогноз для мирового автомобильного сектора на ближайший год является негативным из-за сокращения продаж легковых автомобилей в мире второй год подряд в 2020 г.

      "Мы ожидаем, что продажи легковых автомобилей в мире будут сокращаться второй год подряд, уменьшившись на 0,9% в 2020 г. после ожидаемого снижения на 3,8% в 2019 г.", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента агентства Фалька Фрея.

      Негативный прогноз в целом и снижение продаж обусловлены слабым экономическим ростом на ключевых рынках, таких как Китай, ЕС, Германия, США и другие страны "Большой двадцатки", добавляет Moody's.

      В результате в Северной Америке и Европе также ожидается снижение доходов поставщиков автозапчастей. Так, средний показатель EBITA для североамериканских поставщиков упадет примерно на 10% в 2019 г., а затем восстановится на 1% в 2020 г., а совокупный рост выручки европейских поставщиков автозапчастей будет по-прежнему слабым.

      Рубрики: Будущее, Транспорт и туризм

      Метки: прогноз, Moody's, продажи автомобилей

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