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      Досадная ошибка: горячий министр-эстонец назвал финского премьера "продавщицей", а не "кассиром в магазине"

      16.12 14:35Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте принесла извинения за слова главы МВД Эстонии Марта Хельме, назвавшего финского премьер-министра Санну Марин "продавщицей".

      Санна Марин. Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT

      В воскресенье глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме высказался о назначение Марин новым главой правительства Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра", отмечает РИА "Новости".

      "Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент Эстонии Керсти Кальюлайд провели телефонный разговор по предложению Эстонии в понедельник, 16 декабря. Президент Кальюлайд извинилась за интервью в воскресенье, 15 декабря, министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме. По просьбе президента Кальюлайд президент Финляндии направил извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин и правительству Финляндии", - сообщает канцелярия финского президента.

      Марин получила вотум доверия парламента Финляндии и 10 декабря назначена президентом на должность главы правительства Финляндии. В свои 34 года Марин стала самым молодым премьер-министром в мире.

      "Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!" - ответила Марин в Twitter.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Эстония, Финляндия, Хельсинки, Керсти Кальюлайд, Санна Марин

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