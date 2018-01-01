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      Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

      16.12 15:18Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Турция может закрыть свою авиабазу Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на угрозы санкций США и отдельную резолюцию Сената США, в которой массовые убийства армян столетие назад признаются геноцидом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: EPA-EFE/SERGEI CHIRIKOV/POOL

      "В случае необходимости сделать такой шаг, конечно, у нас есть полномочия... Если это будет необходимо, вместе с нашими делегациями мы закроем Инджирлик", - сказал Эрдоган в интервью каналу "А-хабер".

      При необходимости Турция может также закрыть радиолокационную станцию в районе Кюреджик, добавил он.

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      "Если они угрожают нам применением этих санкций, мы, конечно же, ответим", - заявил Эрдоган.

      Как сообщали "Вести.Экономика"", в начале ноября стало известно, что контракт по поставку Турции российских систем ПВО С-400 выполнен досрочно.

      Вашингтон призывал Анкару отказаться от этой сделки и приобрести вместо этого американские комплексы Patriot. США пригрозили Турции, что могут задержать или отменить продажу стране истребителей F-35 и ввести санкции.

      Между тем, Сенат США 12 декабря утвердил резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 г. Ранее резолюцию утвердила палата представителей Конгресса США.

      В ответ на признание сенатом геноцида армян Турция готова признать геноцид индейцев в США, заявил Эрдоган.

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада

      Метки: США, Турция, санкции, Реджеп Тайип Эрдоган, Инджирлик

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