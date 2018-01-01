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      Правительство России одобрило отмену виз с Катаром

      16.12 15:12Распечатать

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Российский кабинет министров одобрил подписание межправительственного соглашения с Катаром о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

      "Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с катарской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Государства Катар", - говорится в документе.

      МИДу поручено провести переговоры с катарской стороной и по достижении договоренности подписать от имени кабмина РФ указанное соглашение, также говорится в документе.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Катар, отмена виз

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