Правительство России одобрило отмену виз с Катаром

Российский кабинет министров одобрил подписание межправительственного соглашения с Катаром о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика"."Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с катарской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Государства Катар", - говорится в документе.МИДу поручено провести переговоры с катарской стороной и по достижении договоренности подписать от имени кабмина РФ указанное соглашение, также говорится в документе.