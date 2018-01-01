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      Чем ближе Новый год, тем дороже оливье

      16.12 14:28Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Сбербанк, сервис доставки еды Delivery Club и foodtech-платформа SberFood подсчитали, как растет потребление традиционных новогодних салатов у россиян.

      По данным аналитиков сервиса Delivery Club, спрос на оливье и сельдь под шубой накануне Нового года заметно повысился. Так, за период с 5 ноября по 5 декабря 2019 г. в сравнении с тем же периодом месяцем раньше спрос на оливье у клиентов увеличился на 15%, а на салат с сельдью — на 7%.

      Средний чек на порцию оливье за период с 5 ноября по 5 декабря составил 293 руб. Это на 8% выше, чем за тот же период 2018 г., когда закуска обходилась в 271 руб. Порция селедки под шубой сейчас обходится пользователям сервиса доставки еды в среднем в 198 руб., тогда как годом раньше — в 174 руб. (+13,4%).

      Рекордное число заказов оливье в 2018 г. пришлось именно 31 декабря.

      Рост доли заказов новогодних закусок подтверждают и данные foodtech-платформы SberFood. С 5 ноября по 5 декабря 2019 г. по сравнению с тем же периодом месяцем раньше спрос на оливье в кафе и ресторанах, подключенных к платформе, вырос на 16,7%, а на сельдь под шубой — на 11,7%.

      По данным за 2018 г., цены на 2 самых популярных новогодних салата выросли на 20% во второй половине декабря. В среднем в ресторанах, подключенных к SberFood (ранее Plazius), в прошлые новогодние праздники порция оливье стоила 227 руб., а сельди под шубой — 139 руб.

      В конце декабря и новогодние праздники рост заказов оливье в ресторанах составил 37%, а сельди под шубой — 14,5%.

      Во время прошлых новогодних каникул вырос и средний чек в заведениях питания. Так, гости ресторанов и кафе, заказавшие оливье, тратили на 39% больше, чем в другое время года. Те, кто заказывал сельдь под шубой, — на 80%.

      Рубрики: Ретейл

      Метки: Сбербанк, исследования, Delivery Club

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