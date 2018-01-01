Эстония запретила ввоз в страну российских яблок и картофеля

Власти Эстонии запретили ввоз в страну ряда продуктов растениеводства и растений из России, в том числе картофеля и яблок, сообщило посольство РФ в этой балтийской республике.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика"."С 14 декабря в Эстонии вступил в силу запрет на ввоз продуктов растениеводства и растений из третьих стран, в том числе из России, - говорится в сообщении на странице дипломатического представительства в Facebook. - В список попавших под запрет наименований включены в том числе картофель, яблоки, апельсины, растения и живые цветы".По словам посольства РФ, это ограничение установлено во всех странах Европейского союза в целях предотвращения распространения вредителей растений.