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      Эстония запретила ввоз в страну российских яблок и картофеля

      16.12 15:19Распечатать

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Власти Эстонии запретили ввоз в страну ряда продуктов растениеводства и растений из России, в том числе картофеля и яблок, сообщило посольство РФ в этой балтийской республике.

      "С 14 декабря в Эстонии вступил в силу запрет на ввоз продуктов растениеводства и растений из третьих стран, в том числе из России, - говорится в сообщении на странице дипломатического представительства в Facebook. - В список попавших под запрет наименований включены в том числе картофель, яблоки, апельсины, растения и живые цветы".

      По словам посольства РФ, это ограничение установлено во всех странах Европейского союза в целях предотвращения распространения вредителей растений.

      Рубрики: Европа

      Метки: Эстония, запрет

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