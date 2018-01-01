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      Хакеры в России "майнят" криптовалюту с помощью зараженных госресурсов

      16.12 15:38Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Зараженные ресурсы госорганизаций России использовались хакерами для майнинга криптовалют, сообщил на пресс-конференции замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

      Фото: ТАСС.

      "Выявлены случаи майнинга криптовалюты с помощью зараженных информационных ресурсов государственных организаций. В этом случае злоумышленники заражают веб-страницы, а майнинг осуществляется в момент их просмотра в браузере", - сказал Мурашов.

      Он отметил, что стоимость большинства виртуальных монет очень высока, поэтому желающих легко заработать деньги много. "Для генерации виртуальных монет может использоваться до 80% свободной мощности компьютера, причем легальный пользователь может даже об этом не знать", - сказал замглавы НКЦКИ, отметив, что захват в целях майнинга серверов крупных компаний грозит существенным снижением их производительности и значительным ущербом для бизнеса.

      Для противодействия подобным атакам пользователи должны уделять внимание безопасности своего компьютера. По его словам, факт заражения вредоносным программным обеспечением должен служить сигналом, что компьютер плохо защищен и может стать жертвой любых злоумышленников, передает ТАСС.

      Мурашов отметил, что двое граждан России привлечены к уголовной ответственности за майнинг криптовалют через зараженные компьютеры организаций.

      "В РФ за последнее время было два случая привлечения к уголовной ответственности лиц, которые использовали захваченные компьютеры для майнинга криптовалют", - сказал он.

      Один из них - житель Кургана, использовавший практически целую бот-сеть в различных регионах страны. Во втором случае уголовное дело было возбуждено по факту использования для майнинга сайта АО "Ростовводоканал".

      Наибольшее количество предотвращенных кибератак было направлено на ракетно-космическую и оборонную отрасль России, заявил Мурашов.

      "В первую очередь на информационные ресурсы тех отраслей промышленности, которые наиболее развиты в Российской Федерации. В первую очередь это ракетно-космическая отрасль, оборонная промышленность, химическая промышленность", - сказал он (цитата РИА "Новости").

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: хакеры, киберугроза, майнинг

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