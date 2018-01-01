ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Меркель предупредила о самой большой угрозе для немецкого бизнеса

      16.12 16:23Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что критическая нехватка квалифицированной рабочей силы угрожает немецким компаниям и будущему страны как места для бизнеса. Об этом сообщает Yahoo! Finance.

      Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: EPA-EFE/JULIEN WARNAND

      "Мы знаем, что многие отрасли и предприятия ищут квалифицированных работников", - сказала Меркель.

      Ссылки по теме

      По ее словам, 2,5 млн человек из других стран Евросоюза, которые уже работают в Германии, недостаточно, чтобы восполнить нехватку рабочей силы. "Поэтому очень важно искать квалифицированных работников дальше", - подчеркнула она.

      "Мы должны приложить все усилия для привлечения достаточного количества специалистов, в противном случае компаниям придется мигрировать, и, конечно, мы этого не хотим", - отметила Меркель.

      Недавний опрос, проведенный немецкой торгово-промышленной палатой, показал, что 56% компаний назвали отсутствие квалифицированных работников самым большим риском для своего бизнеса.

      Один из рассматриваемых правительством вопросов заключается в том, как упростить подачу заявок и ускорить процесс получения виз для работников, желающих переехать в Германию.

      Как сообщали "Вести.Экономика", согласно последним данным статистического управления Евросоюза (Eurostat) безработица в Германии в октябре составила 3,1%. Это один из самых низких показателей в Европе.

      Рубрики: Европа

      Метки: рабочая сила, квалифицированные кадры, Ангела Меркель, Германия

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить