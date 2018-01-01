Топ-10 гаджетов десятилетия по версии Time

Журнал Time опубликовал список из десяти наиболее важных изобретений последнего десятилетия. Каждое устройство, подчеркивают в издании, изменило наш подход к ежедневному взаимодействию с технологиями.

10. Xbox Adaptive Controller (2018)



"Microsoft работала вместе с такими организациями, как Фонд детского церебрального паралича и Благотворительный фонд AbleGamers, чтобы спроектировать все, от огромных кнопок на лицевой стороне контроллера до доступной упаковки. Благодаря более чем десятку портов для подключения вспомогательных контроллеров, кнопок и джойстиков, а также его совместимости с консолями Xbox One и ПК с Windows, адаптивный контроллер Xbox является одним из самых важных событий в игровой индустрии и должен вызвать улыбку на лице любого человека", — пишет Time. Устройство расширило игровое сообщество, позволив играть в большинство современных игр для ПК и Xbox One людям с ограниченными физическими возможностями. В Time считают его одним из самых важных гаджетов последних лет."Microsoft работала вместе с такими организациями, как Фонд детского церебрального паралича и Благотворительный фонд AbleGamers, чтобы спроектировать все, от огромных кнопок на лицевой стороне контроллера до доступной упаковки. Благодаря более чем десятку портов для подключения вспомогательных контроллеров, кнопок и джойстиков, а также его совместимости с консолями Xbox One и ПК с Windows, адаптивный контроллер Xbox является одним из самых важных событий в игровой индустрии и должен вызвать улыбку на лице любого человека", — пишет Time.

9. Nintendo Switch (2017) Портативная консоль Nintendo Switch — воплощение идеи Nintendo о том, как должен выглядеть гейминг. "Когда дело доходит до игр на ходу, никто не может превзойти Nintendo, начиная с Game Boy 1989 года, — пишет Time. — Но выпуск гибридной Nintendo Switch в 2017 г., на которой вы можете играть в портативном режиме либо подключить к телевизору, может стать самым важным вкладом компании в гейминг. По сравнению с конкурентами, она легко забирает корону самой важной игровой консоли десятилетия. Поклонники просят разработчиков выпустить их следующие игры на Switch. Ее мобильность, вдохновленная смартфоном, в сочетании с постоянно растущей библиотекой блокбастеров, независимых и старых франшиз Nintendo заставляет думать о Switch как о кульминации идеи Nintendo о том, какими должны быть игры".

8. Apple AirPods (2016) Выпущенные в 2016 г. AirPods быстро стали иконой в своей сфере из-за их эстетической привлекательности, равно как и из-за большого культурного влияния. Развитие модельного ряда и совершенствование технологии получили дальнейшее развитие в этом году в AirPods Pro и помогли закрепить их в качестве золотого стандарта беспроводного звука для любителей музыки.

7. Apple Watch (2015)



"Несмотря на то что многие пытались, никому не удалось достичь уровня Apple Watch, которые задают стандарты для смарт-часов. С момента своего появления в 2015 г. благодаря своему интеллектуальному программному обеспечению и постоянно совершенствующемуся оборудованию они превратились из нишевого устройства для нёрдов в мейнстримовый аксессуар", - пишет Time. Единственные смарт-часы, которым удалось стать мейнстримным девайсом."Несмотря на то что многие пытались, никому не удалось достичь уровня Apple Watch, которые задают стандарты для смарт-часов. С момента своего появления в 2015 г. благодаря своему интеллектуальному программному обеспечению и постоянно совершенствующемуся оборудованию они превратились из нишевого устройства для нёрдов в мейнстримовый аксессуар", - пишет Time.

6. Amazon Echo (2014)



Amazon Echo — один из самых популярных гаджетов с голосовым помощником, "умная" колонка задала тренд на выпуск подобных устройств. Amazon Echo — один из самых популярных гаджетов с голосовым помощником, "умная" колонка задала тренд на выпуск подобных устройств.

5. DJI Phantom (2013) DJI Phantom — первый квадрокоптер серии Phantom, представлен в январе 2013 г. В первую очередь он был рассчитан на совместное использование с камерами GoPro. Уже существует профессиональная лига гоночных беспилотников, и компании, использующие беспилотники для перевозки грузов, строительства и наблюдения.

4. Google Chromecast (2013)



Программа Google Chromecast, выпущенная в 2013 г., значительно упростила трансляцию мультимедиа с ноутбука или смартфона на телевизор, помогая популяризировать саму концепцию потокового вещания. Приставка Google Chromecast позволила получить доступ к современным сервисам на большом экране без необходимости покупать дорогостоящий Smart TV. Теперь Google добавила поддержку сервиса потоковой передачи игр Stadia на более мощные устройства Chromecast Ultra. Возможно, это не будет существенной частью технологии в предстоящем десятилетии, но влияние Chromecast на потоковые медиа не может быть недооценено. Программа Google Chromecast, выпущенная в 2013 г., значительно упростила трансляцию мультимедиа с ноутбука или смартфона на телевизор, помогая популяризировать саму концепцию потокового вещания. Приставка Google Chromecast позволила получить доступ к современным сервисам на большом экране без необходимости покупать дорогостоящий Smart TV. Теперь Google добавила поддержку сервиса потоковой передачи игр Stadia на более мощные устройства Chromecast Ultra. Возможно, это не будет существенной частью технологии в предстоящем десятилетии, но влияние Chromecast на потоковые медиа не может быть недооценено.

3. Raspberry Pi (2012) Одноплатный компьютер размером с банковскую карту, изначально разработанный как бюджетная система для обучения информатике, впоследствии стал основой для метеостанций, игровых консолей и других гаджетов, которые можно сделать самому.

2. Tesla Model S (2012) Tesla Model S изменила "траекторию развития автомобильной промышленности" и "мнение, что электромобили не могут быть крутыми".

1. Apple iPad (2010) Лидер списка — планшетный компьютер iPad, который Apple выпустила в 2010 г. Авторы издания похвалили устройство за впечатляющий дисплей с поддержкой мультитач, полный отказ от физических клавиш, а также разнообразие ПО и мультимедиа. Редакция Time также отметила, что устройство привело к "культурному сдвигу" в понимании персональных компьютеров и "задало тон" развития портативных устройств на следующие десять лет.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".