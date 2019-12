США: рынок летит вверх, Boeing - вниз

Фьючерсы на американские индексы растут перед открытием торгов понедельника. В пятницу индекс S&P 500 переписал исторические максимумы на фоне заявлений США о том, что новых пошлин 15 декабря не будет и первая фаза торгового соглашения готова и будет подписана в январе.

Торговая сделка

Макростатистика

Премаркет

График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".Помимо того, что дополнительные пошлины на китайские товары суммой $160 млрд не будут введены в декабре, США пообещали снизить вдвое уже введенные 15%-е пошлины на $120 млрд. В свою очередь Госсовет КНР принял решение не вводить дополнительные пошлины в 10% и 5% на часть американского импорта, а также продлить приостановку введения дополнительных пошлин на автомобили и комплектующие производства США.Вашингтон рассчитывает, что достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на $200 млрд за двухлетний период. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что соглашение содержит 86 страниц и будет подписано в начале января.Стоит отметить вышедшую сегодня статистику по экономике Китая. Розничные продажи ускорили рост в ноябре до 8%, тогда как аналитики ожидали 7,6%. Промпроизводство увеличилось на 6,2% в годовом выражении против прогнозных 5%. Омрачили эти данные в некоторой мере цифры по PMI в еврозоне.На премаркете дорожают на 5% акции DuPont de Nemours после публикации сообщения о том, что International Flavors and Fragrances объединяется с подразделением DuPont Nutrition and Biosciences в рамках сделки на $26,2 млрд. Также растут акции производителей полупроводников Micron Technology (+3%), AMD (+1,1%), банков Citigroup (+1%), Bank of America (+0,8%). Акции коммунальной PG&E дешевеют на 20%. Гэвин Ньюс, губернатор Калифорнии, отклонил план по реструктуризации ответственного за лесные пожары и его жертвы предприятия.Акции авиастроительной Boeing теряют 2,9%. Компания рассматривает вопрос сокращения или остановки производства самолетов 737 MAX. Ранее американский регулятор отмечал, что ожидания Boeing по скорому возврату этой модели к эксплуатации нереалистичными.