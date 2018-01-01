"Нафтогаз" опроверг сообщения о предварительном соглашении с Россией по транзиту газа

Украинская энергокомпания "Нафтогаз" опровергла информацию о том, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту российского газа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в пятницу после встречи в Вене с главой "Газпрома" Алексеем Миллером сообщил РИА "Новости", что стороны пришли к предварительной договоренности по транзиту газа из России через Украину, стороны активно продолжают обсуждать конкретику, однако конечного согласованного варианта пока нет."Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности", - сообщила пресс-служба в Twitter компании.Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце 2019 г. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину.Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.