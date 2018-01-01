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      Протесты против индийского закона о гражданстве распространились по стране

      16.12 17:12Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Протесты против нового индийского закона, который, по словам критиков, подрывает светскую конституцию страны, предоставляя гражданство представителям немусульманских меньшинств из трех соседних стран, распространились на студенческие кампусы в понедельник. Об этом сообщает Reuters.

      Протесты против закона о внесении изменений в законодательство о гражданстве (Citizenship Amendment Bill, CAB). Фото: EPA-EFE/DIVYAKANT SOLANKI

      Студенты забросали камнями полицейских, которые заперли ворота колледжа в северном городе Лакхнау, чтобы помешать им выйти на улицы. Около двух десятков студентов другого колледжа в городе вышли на улицы, чтобы выразить протест.

      Гнев на правительство премьер-министра Нарендры Моди был подогрет обвинениями в жестокости полиции в университете Джамия Миллия Исламия в воскресенье, когда офицеры вошли в кампус в Нью-Дели и применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. По меньшей мере 100 человек были ранены.

      Моди призвал население к спокойствию. "Дебаты, дискуссии и инакомыслие являются неотъемлемыми частями демократии, но никогда ущерб общественной собственности и нарушение нормальной жизни не были частью нашего этноса", - написал он в Twitter.

      В воскресенье в Дели были атакованы автомобили и подожжены автобусы.

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      Самые ожесточенные протесты за последние несколько дней прошли в северо-восточном штате Ассам,где толпы поджигали здания и вокзалы, разгневанные тем, что закон поможет тысячам иммигрантов из Бангладеш стать законными гражданами Индии.

      Как сообщали "Вести.Экономика", законопроект о внесении изменений в законодательство о гражданстве был одобрен в среду верхней палатой парламента. За его принятие проголосовали 125 законодателей, 105 выступили против.

      Документ направлен на предоставление гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайнам, парсам и сикхам, бежавшим из Афганистана, Бангладеш и Пакистана до 2015 г.

      Критики называют закон дискриминационным по отношению к мусульманам.

      Представляя законопроект в верхней палате парламента, министр внутренних дел Амит Шах заявил, что он направлен только на то, чтобы помочь меньшинствам, преследуемым в странах с мусульманским большинством, граничащих с Индией.

      Тем не менее насилие вспыхнуло на этнически разнообразном северо-востоке. Жители Ассама и соседних штатов обеспокоены тем, что прибывающие поселенцы могут усилить конкуренцию за землю и нарушить демографический баланс региона.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Индия, протесты, законопроект, гражданство

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