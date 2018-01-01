ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Власти Москвы предложили сжигать часть мусора в Подмосковье, а часть вывозить под Калугу, Воронеж и Тулу

      16.12 16:31Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Власти Москвы предложили новый порядок обращения с отходами: часть мусора намерены сжигать на заводах в Подмосковье, а часть - вывозить в Калужскую, Владимирскую и Тульскую области.

      Проект обнародовали в середине ноября, 16 декабря завершается его общественное обсуждение, пишут "Ведомости". Предложения и замечания к проекту принимали до 1 декабря.

      В предложенном властями проекте не предусмотрен вывоз отходов в Шиес, поскольку строительство экотехнопарка в Архангельской области приостановлено для общественных слушаний и экологической экспертизы.

      В Москве в 2018 г. образовалось 7,8 млн тонн коммунальных отходов, в 2019 г. - 8 млн тонн, в 2020 г. ожидают 8,1 млн тонн, к 2029 г. - до 8,5 млн тонн в год. В дополнение к этому в Москве образуется 4 млн тонн производственных, строительных и прочих отходов. Всего за десять лет в городе образуется 83 млн тонн мусора.

      Мусор из Москвы предлагают свозить на полигоны в Калужской области (экотехнопарк "Калуга" в деревне Михали, полигон около деревни Бронцы), Владимирской области (Александровский район) и Тульской области (около поселка Дубна). Отходы на эти полигоны поступят из строящихся погрузочно-разгрузочных заводов в Бойне и Некрасовке мощностью 1 млн тонн каждый.

      Сортировать и перерабатывать столичный мусор предложено на 11 подмосковных заводах по переработке отходов, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово и Аннино. Пока построено лишь четыре таких завода.

      С 2022 г. мусор предложено свозить на четыре мусоросжигательных завода - в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске (по 350 тыс. тонн каждый в год), которые построит "дочка" "Ростеха" - "РТ-Инвест".

      В 2020 г. Москва выберет оператора, ответственного за переработку отходов из Южного, Новомосковского и Троицкого округов, а из остальных округов - прочих отходов за исключением мусора из многоквартирных домов.

      Долгосрочные контракты на работу с мусором от многоквартирных домов уже заключены с "РТ-инвестом", "Хартией" Игоря Чайки и другими компаниями. Тариф оператора составит 4277 руб. за 1 тонну, или около 615 руб. за 1 куб. м мусора.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Москва, отходы, мусор, мусоросжигательный завод, ТБО, ТКО

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить