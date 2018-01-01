Власти Москвы предложили сжигать часть мусора в Подмосковье, а часть вывозить под Калугу, Воронеж и Тулу

Власти Москвы предложили новый порядок обращения с отходами: часть мусора намерены сжигать на заводах в Подмосковье, а часть - вывозить в Калужскую, Владимирскую и Тульскую области.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".Проект обнародовали в середине ноября, 16 декабря завершается его общественное обсуждение, пишут "Ведомости". Предложения и замечания к проекту принимали до 1 декабря.В предложенном властями проекте не предусмотрен вывоз отходов в Шиес, поскольку строительство экотехнопарка в Архангельской области приостановлено для общественных слушаний и экологической экспертизы.В Москве в 2018 г. образовалось 7,8 млн тонн коммунальных отходов, в 2019 г. - 8 млн тонн, в 2020 г. ожидают 8,1 млн тонн, к 2029 г. - до 8,5 млн тонн в год. В дополнение к этому в Москве образуется 4 млн тонн производственных, строительных и прочих отходов. Всего за десять лет в городе образуется 83 млн тонн мусора.Мусор из Москвы предлагают свозить на полигоны в Калужской области (экотехнопарк "Калуга" в деревне Михали, полигон около деревни Бронцы), Владимирской области (Александровский район) и Тульской области (около поселка Дубна). Отходы на эти полигоны поступят из строящихся погрузочно-разгрузочных заводов в Бойне и Некрасовке мощностью 1 млн тонн каждый.Сортировать и перерабатывать столичный мусор предложено на 11 подмосковных заводах по переработке отходов, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово и Аннино. Пока построено лишь четыре таких завода.С 2022 г. мусор предложено свозить на четыре мусоросжигательных завода - в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске (по 350 тыс. тонн каждый в год), которые построит "дочка" "Ростеха" - "РТ-Инвест".В 2020 г. Москва выберет оператора, ответственного за переработку отходов из Южного, Новомосковского и Троицкого округов, а из остальных округов - прочих отходов за исключением мусора из многоквартирных домов.Долгосрочные контракты на работу с мусором от многоквартирных домов уже заключены с "РТ-инвестом", "Хартией" Игоря Чайки и другими компаниями. Тариф оператора составит 4277 руб. за 1 тонну, или около 615 руб. за 1 куб. м мусора.