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      Рост промпроизводства в России почти прекратился в ноябре

      16.12 17:11Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Промышленное производство в России выросло в ноябре на 0,3% в годовом выражении против 2,6% в октябре, 3% в сентябре, 2,9% в августе, 2,8% в июле, 3,3% в июне, 0,9% в мае, 4,6% в апреле, 1,2% в марте, 4,1% в феврале и 1,1% в январе, сообщает Росстат.

      Фото: "Ростех"

      В целом промпроизводство выросло в январе-ноябре на 2,4% в годовом выражении.

      С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство сократилось в ноябре на 0,6% после роста на 0,2% в октябре, сокращения на 0,2% в сентябре, роста на 0,6% в августе, сокращения на 0,4% в июле, роста на 1,1% в июне, сокращения на 0,8% в мае, роста на 1,2% в апреле, сокращения на 0,6% в марте, роста на 1,2% в феврале и на 0,2% в январе.

      Между тем рост промпроизводства в добыче полезных ископаемых ускорился в ноябре до 1,4% в годовом выражении с 0,9% в октябре (рост в январе-ноябре - 3,2%). Рост в обрабатывающих отраслях замедлился до 0,1% в годовом выражении с 3,7% в октябре (рост в январе-ноябре - 2,1%).

      В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром отмечен нулевой рост после повышения на 2,5% в октябре (рост в январе-ноябре - 0,9%).

      В отраслях по водоснабжению и утилизации отходов отмечено падение на 8,9% против 6,7% в октябре (снижение в январе-ноябре - 0,2%).

      Добыча нефти снизилась в ноябре на 0,8% в годовом выражении (рост в январе-ноябре - 1,3%). Добыча газа выросла на 1,3% (рост в январе-ноябре - 0,8%). Добыча угля увеличилась на 2% (в январе-ноябре - без изменений). Производство сжиженного природного газа (СПГ) выросло в ноябре на 21,3% (рост в январе-ноябре - 51,6%).

      Производства бензина сократилось в ноябре на 4,3% в годовом выражении, выпуск дизельного топлива вырос на 1,8%.

      Производство легковых автомобилей рухнуло в ноябре на 19,5% против 8,2% в октябре, 0,6% в сентябре, 3% в августе, роста на 5,4% в июле, снижения на 0,3% в июне, 6,1% в мае, роста на 5% в апреле, 3,3% в марте, 7,4% в феврале и снижения на 0,1% в январе (снижение в январе-ноябре - 2,1%).

      Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства в 2019 г. на 2,3%.

      Рубрики: Росстат

      Метки: нефть, газ, промпроизводство, автомобиль, электроэнергия, уголь

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