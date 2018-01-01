Консорциум с участием "НОВАТЭКа" получил лицензию на работу на шельфе Ливана

Власти Ливана выдали первую в истории страны лицензию на ведение разведочных работ на ливанском шельфовом блоке № 4. Лицензию получил консорциум компаний в составе французской Total, итальянской Eni и российского "НОВАТЭКа", сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на министра энергетики и водных ресурсов Ливана Нади Бустани.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".Бустани отметила, что бурение первой разведочной скважины осуществит в течение двух месяцев базирующаяся в Египте установка Vintage, которая прибудет в Ливан в январе 2020 г., сообщает "Интерфакс".Бурение поможет получить важные данные о нефтяных запасах ливанского шельфа, что должно положительно сказаться на работе на других блоках и на возможности проведения новых аукционов. Бустани надеется на проведение второго раунда аукционов 31 января 2020 г.В октябре 2017 г. в рамках первого лицензионного раунда "НОВАТЭК" совместно с Total и Eni подал заявку на работу на двух шельфовых блоках в Ливане. В декабре 2017 г. власти Ливана выдали консорциуму разрешение на блоки № 4 и № 9 и одобрили подписание соглашений о разведке и добыче, эти соглашения подписаны в 2018 г. Доля "НОВАТЭКа" в проекте составляет 20%, Total и Eni - по 40%, оператором проекта является Total.