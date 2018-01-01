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      Консорциум с участием "НОВАТЭКа" получил лицензию на работу на шельфе Ливана

      16.12 17:47Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Власти Ливана выдали первую в истории страны лицензию на ведение разведочных работ на ливанском шельфовом блоке № 4. Лицензию получил консорциум компаний в составе французской Total, итальянской Eni и российского "НОВАТЭКа", сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на министра энергетики и водных ресурсов Ливана Нади Бустани.

      Бустани отметила, что бурение первой разведочной скважины осуществит в течение двух месяцев базирующаяся в Египте установка Vintage, которая прибудет в Ливан в январе 2020 г., сообщает "Интерфакс".

      Бурение поможет получить важные данные о нефтяных запасах ливанского шельфа, что должно положительно сказаться на работе на других блоках и на возможности проведения новых аукционов. Бустани надеется на проведение второго раунда аукционов 31 января 2020 г.

      В октябре 2017 г. в рамках первого лицензионного раунда "НОВАТЭК" совместно с Total и Eni подал заявку на работу на двух шельфовых блоках в Ливане. В декабре 2017 г. власти Ливана выдали консорциуму разрешение на блоки № 4 и № 9 и одобрили подписание соглашений о разведке и добыче, эти соглашения подписаны в 2018 г. Доля "НОВАТЭКа" в проекте составляет 20%, Total и Eni - по 40%, оператором проекта является Total.

      Рубрики: Энергетика, Ближний Восток

      Метки: шельф, Eni, Total, Ливан, "НОВАТЭК"

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