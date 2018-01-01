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      Россия вопреки санкциям увеличила экспорт вооружения на четверть

      16.12 17:37Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Портфель заказов на российское вооружение превышает $50 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин. Россия увеличила экспорт вооружения на четверть в 2019 г.

      Экспорт российского вооружения и военной техники растет. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

      "Экспорт российских вооружений и военной техники растет: в текущем году отгружено продукции на общую сумму $13 млрд. Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года. Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции", - отметил Путин.

      "Первоочередное внимание уделите членам ОДКБ, СНГ и другим нашим традиционным партнерам, в том числе и на Африканском континенте. На их долю приходится больше трети экспорта российской военной техники", - подчеркнул глава государства на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

      "В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает 50 миллиардов долларов. Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения - это серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте", - заявил Путин.

      "Большой вклад в продвижение экспорта вносят международные выставочные мероприятия. В этом году в России прошли семь профильных выставок, в их числе военно-технический форум "Армия-2019", военно-морской салон в Санкт-Петербурге и авиационно-космический салон "МАКС-2019" в Жуковском.

      Зарубежные партнеры смогли ознакомиться с последними достижениями нашего ОПК: продемонстрированы новейший истребитель пятого поколения Су-57, десантный транспортный вертолет повышенной грузоподъемности Ми-38Т, зенитно-ракетный комплекс средней дальности четвертого поколения "Викинг", бронеавтомобиль "Тигр" и многие другие образцы техники. По итогам выставок заключены контракты на общую сумму около 35 млрд руб.", - сообщил глава государства.

      Рубрики: Президент, ВПК

      Метки: Владимир Путин, ОПК, экспорт вооружения

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