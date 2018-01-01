Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, в понедельник 16 декабря обновил исторический максимум, достигнув 3010 пунктов, согласно данным биржи.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".Рублевый индекс Мосбиржи к 16:49 мск вырос на 0,4% до 3010 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,8% до 1514 пунктов. К 17:54 индекс Мосбиржи сохранил рост на уровне 3009,64 (+0,43%), РТС - 1517,95 пунктов (+1,10%).Предыдущий рекорд продержался месяц. 7 ноября,индекс Московской биржи, впервые в своей истории превысил 3 тыс. пунктов и достиг 3004,63 пункта.Лидеры роста индекс Мосбиржи к 17:54 мск:1. RUSAL plc (+1,98%)2. Yandex clA (+1,86%)3. ГМК "Норильский никель" (+1,7%)4. Сбербанк (пр-е акции,+1,09%)5. НЛМК (ао, +1,09%)Лидеры снижения:1. "М.Видео" (-5,11%)2. "Детский Мир" (-4,5%)3. X5 Retail Group (FIVE-гдр, -3,58%)4. "Сургутнефтегаз" (пр.а., -0,96%)5. "САФМАР" (ао, -0,83%)