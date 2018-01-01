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      Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

      16.12 18:02Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, в понедельник 16 декабря обновил исторический максимум, достигнув 3010 пунктов, согласно данным биржи.

      Рублевый индекс Мосбиржи к 16:49 мск вырос на 0,4% до 3010 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,8% до 1514 пунктов. К 17:54 индекс Мосбиржи сохранил рост на уровне 3009,64 (+0,43%), РТС - 1517,95 пунктов (+1,10%).

      Предыдущий рекорд продержался месяц. 7 ноября, как сообщали "Вести.Экономика", индекс Московской биржи, впервые в своей истории превысил 3 тыс. пунктов и достиг 3004,63 пункта.

      Лидеры роста индекс Мосбиржи к 17:54 мск:

      1. RUSAL plc (+1,98%)

      2. Yandex clA (+1,86%)

      3. ГМК "Норильский никель" (+1,7%)

      4. Сбербанк (пр-е акции,+1,09%)

      5. НЛМК (ао, +1,09%)

      Лидеры снижения:

      1. "М.Видео" (-5,11%)

      2. "Детский Мир" (-4,5%)

      3. X5 Retail Group (FIVE-гдр, -3,58%)

      4. "Сургутнефтегаз" (пр.а., -0,96%)

      5. "САФМАР" (ао, -0,83%)

      Рубрики: Акции, Товарные рынки

      Метки: фондовый рынок, экономика РФ, исторический рекорд, индекс Мосбиржи

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