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      Intel купила израильского разработчика в сфере искусственного интеллекта

      16.12 18:15Распечатать

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов - компания Intel - приобрел израильскую Habana Labs за $2 млрд, говорится в релизе Intel.

      "Сегодня корпорация Intel объявила о приобретении Habana Labs... примерно за $2 млрд", - отмечается в сообщении. Израильская компания при этом будет независимым подразделением, которое будет возглавлять нынешний управленческий состав компании Habana Labs.

      Покупка Habana Labs будет способствовать укреплению позиций Intel на рынке искусственного интеллекта, так как совместно компании смогут ускорить внедрение продуктов на его основе в центрах обработки данных.

      Благодаря объединению компаний Intel ожидает роста выручки от технологий на основе искусственного интеллекта в текущем году на 20% в годовом выражении, или на $3,5 млрд.

      Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 г. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 28 сентября 2019 г. штат компании составляет 111,9 тыс. человек.

      Habana Labs была основана в 2016 г. Компания занимается созданием разработок в сфере искусственного интеллекта, базирующихся на процессорных платформах, оптимизированных для обучения искусственных нейронных сетей.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: M&A, Intel, искусственный интеллект, Habana Labs

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