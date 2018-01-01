ВВП Белоруссии в январе-ноябре вырос на 1,1%

ВВП Белоруссии в январе-ноябре текущего года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил сегодня Национальный статистический комитет республики (Белстат).

Карьерный самосвал "БелАЗ".

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика"."Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-ноябрь 2019 г. Объем ВВП в текущих ценах составил 120,1 млрд белорусских рублей ($57,2 млрд), или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января-ноября 2018 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,5%", - указывается в сообщении.За январь-октябрь 2019 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9%, рентабельность продаж – 7,3%.Дебиторская задолженность на 1 ноября 2019 г. составила 40,3 млрд бел. руб., в том числе просроченная – 8,2 млрд бел. руб., или 20,3% от общего объема дебиторской задолженности.Кредиторская задолженность на 1 ноября 2019 г. составила 52,1 млрд бел. руб., в том числе просроченная – 7,9 млрд бел. руб., или 15,2% от общего объема кредиторской задолженности.В декабре 2018 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 г.", которым предусмотрен рост ВВП страны в 2019 г. на 4% и инфляция не более 5%, сообщали "Вести. Экономика".В 2018 г. ВВП Белоруссии вырос на 3%.ВВП Белоруссии в 2019 г., по оценке Минэкономики, составит $61 млрд.В 2020 г. белорусское правительство ожидает рост ВВП на уровне 2,8%.К 2025 г. президент страны поставил задачу достичь валового внутреннего продукта на уровне $100 млрд против $61 млрд за 2019 г.