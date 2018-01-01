ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ВВП Белоруссии в январе-ноябре вырос на 1,1%

      16.12 16:35Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". ВВП Белоруссии в январе-ноябре текущего года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил сегодня Национальный статистический комитет республики (Белстат).

      Карьерный самосвал "БелАЗ".

      "Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-ноябрь 2019 г. Объем ВВП в текущих ценах составил 120,1 млрд белорусских рублей ($57,2 млрд), или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января-ноября 2018 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,5%", - указывается в сообщении.

      За январь-октябрь 2019 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9%, рентабельность продаж – 7,3%.

      Дебиторская задолженность на 1 ноября 2019 г. составила 40,3 млрд бел. руб., в том числе просроченная – 8,2 млрд бел. руб., или 20,3% от общего объема дебиторской задолженности.

      Кредиторская задолженность на 1 ноября 2019 г. составила 52,1 млрд бел. руб., в том числе просроченная – 7,9 млрд бел. руб., или 15,2% от общего объема кредиторской задолженности.

      В декабре 2018 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 г.", которым предусмотрен рост ВВП страны в 2019 г. на 4% и инфляция не более 5%, сообщали "Вести. Экономика".

      В 2018 г. ВВП Белоруссии вырос на 3%.

      ВВП Белоруссии в 2019 г., по оценке Минэкономики, составит $61 млрд.

      В 2020 г. белорусское правительство ожидает рост ВВП на уровне 2,8%.

      К 2025 г. президент страны поставил задачу достичь валового внутреннего продукта на уровне $100 млрд против $61 млрд за 2019 г.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Белстат, ВВП Белоруссии, экономика Белоруссии

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить