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      Минздрав и ФАС получили право снижать цены на лекарства

      16.12 18:26Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Минздрав и ФАС получили полномочия самостоятельно пересматривать и снижать цены на лекарства с 2020 г., сообщил в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев.

      Фото: ТАСС.

      "Я также подписал постановление, которое устанавливает правила обязательной перерегистрации в текущем периоде, то есть в 2019–2020 гг., цен на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.

      Теперь будет два варианта перерегистрации. Первый вариант – добровольная перерегистрация. Второй – обязательная, когда государство берет на себя инициативу по перерегистрации цен. Если производитель завышает стоимость препарата в России по сравнению с зарубежной, то цена на это лекарство будет снижаться. Таким образом, мы будем стремиться к тому, чтобы снижать и общую стоимость препаратов", - сообщил Медведев на совещание с вице-премьерами.

      Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, подписанное постановление касается четырех новелл:

      "Первая новелла: вводятся правила, по которым будут перерегистрированы в сторону снижения цены на все ранее зарегистрированные лекарственные препараты, попадающие под следующие критерии. Если цена на импортные лекарственные препараты в России выше, чем в стране их производства (это первый критерий). Второе: цена на воспроизведенный лекарственный препарат выше, чем на референтный или оригинальный лекарственный препарат. И цена на российский препарат кратно выше цены на аналогичный, такой же российский лекарственный препарат. В этих трех случаях наступает перерегистрация.

      Вторая новелла касается того, что министерство здравоохранения и Федеральная антимонопольная служба в 2020 г. наделяются полномочиями самостоятельно пересматривать и снижать зарегистрированные цены без заявления держателей регистрационных удостоверений, если ранее эти цены были зарегистрированы.

      Третья новелла. Из-под обязательной перерегистрации выводятся дешевые лекарственные препараты – стоимостью до 100 руб., вакцины, наркотические и психотропные препараты, произведенные в странах Евразийского экономического союза.

      И четвертое: впервые этими правилами вводится порядок государственной регистрации цен на лекарственные препараты в детских формах. Это было давно востребовано, и мы очень рассчитываем, что введение этого режима позволит стимулировать производство и, естественно, повысить доступность препаратов для детей".

      Рубрики: Фарминдустрия, Правительство, Парламент

      Метки: ФАС, Татьяна Голикова, Минздрав, Дмитрий Медведев, цены на лекарства, ЖНВЛП

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