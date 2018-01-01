Минздрав и ФАС получили право снижать цены на лекарства

Минздрав и ФАС получили полномочия самостоятельно пересматривать и снижать цены на лекарства с 2020 г., сообщил в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев.

Фото: ТАСС.

"Первая новелла:

Вторая новелла

Третья новелла.

И четвертое:

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика"."Я такжекоторое устанавливает правила обязательной перерегистрации в текущем периоде, то есть в 2019–2020 гг., цен на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.Теперь будет два варианта перерегистрации. Первый вариант – добровольная перерегистрация. Второй – обязательная, когда государство берет на себя инициативу по перерегистрации цен. Если производитель завышает стоимость препарата в России по сравнению с зарубежной, то цена на это лекарство будет снижаться. Таким образом, мы будем стремиться к тому, чтобы снижать и общую стоимость препаратов", - сообщил Медведев на совещание с вице-премьерами.Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, подписанное постановление касается четырех новелл:вводятся правила, по которым будут перерегистрированы в сторону снижения цены на все ранее зарегистрированные лекарственные препараты, попадающие под следующие критерии. Если цена на импортные лекарственные препараты в России выше, чем в стране их производства (это первый критерий). Второе: цена на воспроизведенный лекарственный препарат выше, чем на референтный или оригинальный лекарственный препарат. И цена на российский препарат кратно выше цены на аналогичный, такой же российский лекарственный препарат. В этих трех случаях наступает перерегистрация.касается того, что министерство здравоохранения и Федеральная антимонопольная служба в 2020 г. наделяются полномочиями самостоятельно пересматривать и снижать зарегистрированные цены без заявления держателей регистрационных удостоверений, если ранее эти цены были зарегистрированы.Из-под обязательной перерегистрации выводятся дешевые лекарственные препараты – стоимостью до 100 руб., вакцины, наркотические и психотропные препараты, произведенные в странах Евразийского экономического союза.впервые этими правилами вводится порядок государственной регистрации цен на лекарственные препараты в детских формах. Это было давно востребовано, и мы очень рассчитываем, что введение этого режима позволит стимулировать производство и, естественно, повысить доступность препаратов для детей".