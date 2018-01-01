Путин и Меркель обсудили вопросы энергобезопасности стран Евросоюза

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого главы двух государств обсудили вопросы обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза, сообщила пресс-служба Кремля.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика"."Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 г. и осуществления проекта "Северный поток-2", - говорится в сообщении.Добавляется, что стороны условились о поддержании контактов на различных уровнях.В продлении транзитного соглашения заинтересованы все три стороны - Россия, Евросоюз и Украина. России нужны трубопроводные мощности Украины, так как страна пока не может в 2020 г. полностью от них отказаться.Евросоюз заинтересован в стабильных поставках газа, поэтому, как сообщалось, ЕС будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию.Украина надеется на заключение долгосрочной сделки, так как в случае прекращения транзита потеряет бюджетные поступления в размере порядка $3 млрд в год.