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      Путин и Меркель обсудили вопросы энергобезопасности стран Евросоюза

      16.12 18:40Распечатать

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого главы двух государств обсудили вопросы обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза, сообщила пресс-служба Кремля.

      "Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 г. и осуществления проекта "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

      Добавляется, что стороны условились о поддержании контактов на различных уровнях.

      В продлении транзитного соглашения заинтересованы все три стороны - Россия, Евросоюз и Украина. России нужны трубопроводные мощности Украины, так как страна пока не может в 2020 г. полностью от них отказаться.

      Евросоюз заинтересован в стабильных поставках газа, поэтому, как сообщалось, ЕС будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию.

      Украина надеется на заключение долгосрочной сделки, так как в случае прекращения транзита потеряет бюджетные поступления в размере порядка $3 млрд в год.

      Рубрики: Президент, Энергетика, Европа

      Метки: Владимир Путин, Евросоюз, Ангела Меркель, транзит газа, Германия

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