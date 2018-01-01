Путин и Меркель обсудили вопросы энергобезопасности стран Евросоюза

Спикер Палаты представителей Конгресса США назвала Трампа "угрозой национальной безопасности"
18.12 22:52
Хроники импичмента: Трамп атаковал демократов через twitter
18.12 22:51
Мир на грани долгового кризиса
18.12 22:04
10 лучших мыслей Трампа в историческом письме к Пелоси
18.12 21:35
Банк России досрочно завершил финансовое оздоровление банка "ДОМ.РФ"
18.12 21:15
Новые санкции США: стоит ли бояться за рубль?
18.12 21:03
Великобритания будет игнорировать судебные решения Евросоюза
18.12 19:58
В обвале биткоина винят пирамиду PlusToken
18.12 19:50
Росстат увидел улучшение роста реальных располагаемых доходов населения РФ
18.12 19:18
"Нафтогаз" сохранит контроль над подземными хранилищами газа Украины
18.12 19:06
Комитет Сената США проголосует по законопроекту DASKA в начале 2020 года
18.12 18:55
Запасы нефти в США сократились за неделю на 0,2%
18.12 18:45
США: рынок спокоен перед голосованием по импичменту
18.12 18:43
Аналитики прогнозируют сохранение ставки Банка Англии на заседании в декабре
18.12 18:24
Apple, Amazon и Google совместно разработают стандарты устройств для "умного" дома
18.12 18:18
Покупка ЦБ американских гособлигаций: все идет по плану
18.12 18:17
Росавтодор выдал разрешение на начало ж/д движения по Крымскому мосту
18.12 18:09
Украина возобновит реверсные поставки газа из Румынии
18.12 17:53
Авиакомпания "ЮТэйр" предупредила о третьем по счету дефолте по семилетним кредитам
18.12 17:47
В сделке США и Китая больше всего проиграют производители еврозоны?
18.12 17:38
Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа 18 декабря
18.12 17:29
Советник Трампа влияет на политическую цензуру в Facebook
18.12 17:28
Советник ЦБ Китая предупредил о долговой "цепной реакции"
18.12 17:15
ВЭБ.РФ и "ТрансФин-М" создают единого железнодорожного оператора
18.12 17:13
В 2019 году в России собрали 120,6 млн тонн зерна в чистом весе
18.12 17:00
Как запросы общества меняют финансы и как финтех изменит общество
18.12 16:52
Меркель выступила против антироссийских санкций США
18.12 16:44
В России растет количество безработных граждан
18.12 16:40
Росстат зафиксировал быстрый рост реальных зарплат
18.12 16:30
Риск снижения кредитного рейтинга Великобритании уменьшился после победы Джонсона
18.12 16:11
США расширяют сеть военных баз в Сирии для контроля над нефтяными месторождениями
18.12 16:05
Moody`s оценило влияние на "Газпром" санкций против "Северного потока-2"
18.12 15:53
Средняя зарплата учителя в Москве превысила 115 тысяч рублей в месяц
18.12 15:15
Гуцериевых подозревают в контрабанде нефти из Турции на Украину
18.12 15:10
Какая связь между рынком металлов и рынком трежерис?
18.12 15:00
Инфляция в Великобритании в ноябре осталась на минимуме за 3 года
18.12 14:53
Максимум убийств в России приходится на 1 января
18.12 14:51
Более половины иностранных инвестиций в России оказались "фантомными"
18.12 14:42
Сбербанк создаст комплексную информационную систему для адвокатуры России
18.12 14:33
Акции "М.Видео" упали из-за сообщений об обысках у Гуцериева
18.12 14:16
Почти 33% россиян вовлечены в "теневой рынок" труда
18.12 14:12
Индекс доверия к экономике Германии Ifo достиг максимума за 6 месяцев
18.12 14:12
Флагман Huawei без сервисов Google будет представлен в марте
18.12 14:02
Власти выделят 21 млрд рублей на развитие рынка газомоторного топлива
18.12 13:33
Темп роста цен на автомобили в России обгонит инфляцию в 2020 году
18.12 13:31
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в ноябре
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Граждане Украины с 1 марта 2020 года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам
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Суд Швейцарии взыскал с России $44,4 млн в пользу "Укрнафты"
18.12 13:08
РЖД построят железную дорогу от Кузбасса до Транссиба и БАМа
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Приостановка производства Boeing 737 MAX может повлиять на ВВП США в I квартале 2020 года
18.12 12:34
Рубрики: Президент, Энергетика, Европа
Метки: Владимир Путин, Евросоюз, Ангела Меркель, транзит газа, Германия
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Нормандский саммит рассчитан на 2 часа 45 минут
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