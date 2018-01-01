Цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу торговой сделки США и Китая

Цены на нефть росли вечером 16 декабря на фоне оптимизма по поводу торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".По состоянию на 18:33 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь сорта Brent растет на 0,52% до $65,56 за баррель, февральских фьючерсов на нефть сорта WTI - на 0,37% до $60,2 за баррель.Инвесторы продолжают отыгрывать информацию о согласовании США и Китаем текста первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря.Кроме того, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер 15 декабря заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 г.При этом официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай пока не подтверждает заявление американской стороны о том, что подписание первой части торгового соглашения состоится уже в следующем месяце.Аналитик OANDA Эдвард Мойя, чье мнение приводит агентство Reuters, полагает, что прогресс в торговых переговорах США и Китая может ускорить рост спроса на нефть и ослабить опасения относительно возможного переизбытка сырья.Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти. Согласно данным объем промпроизводства в стране в ноябре вырос на 6,2% в годовом выражении, что превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших рост на уровне 5%."Опасения по поводу перенасыщения рынка в течение первой половины 2020 г., вызванные слабыми ценами на нефть, являются обычными для инвесторов. Но мы, наконец-то, можем увидеть улучшение статданных в двух крупнейших мировых экономиках, что является свидетельством восстановления роста мировой экономики", - сказал аналитик.