ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу торговой сделки США и Китая

      16.12 19:04Распечатать

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Цены на нефть росли вечером 16 декабря на фоне оптимизма по поводу торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

      По состоянию на 18:33 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь сорта Brent растет на 0,52% до $65,56 за баррель, февральских фьючерсов на нефть сорта WTI - на 0,37% до $60,2 за баррель.

      Инвесторы продолжают отыгрывать информацию о согласовании США и Китаем текста первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря.

      Кроме того, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер 15 декабря заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 г.

      При этом официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай пока не подтверждает заявление американской стороны о том, что подписание первой части торгового соглашения состоится уже в следующем месяце.

      Аналитик OANDA Эдвард Мойя, чье мнение приводит агентство Reuters, полагает, что прогресс в торговых переговорах США и Китая может ускорить рост спроса на нефть и ослабить опасения относительно возможного переизбытка сырья.

      Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти. Согласно данным объем промпроизводства в стране в ноябре вырос на 6,2% в годовом выражении, что превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших рост на уровне 5%.

      "Опасения по поводу перенасыщения рынка в течение первой половины 2020 г., вызванные слабыми ценами на нефть, являются обычными для инвесторов. Но мы, наконец-то, можем увидеть улучшение статданных в двух крупнейших мировых экономиках, что является свидетельством восстановления роста мировой экономики", - сказал аналитик.

      Рубрики: Товарные рынки, Энергетика

      Метки: США, Китай, КНР, пошлины, цены на нефть, торговые войны

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить