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      Основатель Uber продал 3/4 своих акций в компании за $2 млрд

      16.12 18:38Распечатать

      Фото: AFP

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Бывший генеральный директор и сооснователь Uber Трэвис Каланик за два месяца избавился от большей части принадлежащего ему пакета акций компании.

      По данным электронной базы Комиссии по ценным бумагам и биржи США, трастовый фонд, принадлежащий бывшему главе Uber, с начала декабря этого года продал более 12 млн акций Uber Technologies.

      В целом с 6 ноября 2019 г., когда Каланик начал массовую продажу своих акций, как отмечают в агентстве Bloomberg, стоимость проданных им акций составила более $2,1 млрд. На текущий момент, по данным Bloomberg Billionaire’s Index, акции Uber в его состоянии оцениваются в $600 млн.

      Каланик начал избавляться от акций компании, после того как в начале ноября истек срок запрета на продажу акций для основателей Uber с момента IPO, проведенного в мае 2019 г.

      После текущей продажи он перестал входить в число крупнейших акционеров Uber Technologies. Каланик покинул должность гендиректора Uber в июне 2017 г. после недовольства акционеров компании, в том числе из-за его участия в ряде скандалов в связи с компанией.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Uber Technologies, Трэвис Каланик

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