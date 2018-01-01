Околонулевой рост промпроизводства России сохранится

Годовые темпы роста промышленного производства в ноябре в России снизились до 0,3% (год к году) после роста на 2,6% г/г в октябре. Ноябрьский темп роста достиг минимального за последние два года уровня и сохранится в начале года с высокой вероятностью, прогнозирует Минэкономразвития.

Фото: ТАСС.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика"."Слабая динамика индекса PMI и других индикаторов производственной активности создает риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленности в декабре, что также усугубляется сохранением теплой погоды в европейской части России. С учетом этого темп роста промышленности в целом за 2019 г. может оказаться несколько ниже текущего прогноза (2,3% г/г). При этом также высока вероятность сохранения слабой динамики в промышленности в первые месяцы 2020 г.", -после публикации данных Росстата о промпроизводстве.По оценке министерства, динамика обрабатывающей промышленности начала соответствовать слабым значениям индекса PMI, который с мая текущего года находится в негативной области.Вклад обрабатывающей промышленности, которая была основным драйвером роста промышленного производства на протяжении июня-октября, упал практически до нуля (0,1 п. п.). Некоторый рост вклада добывающих отраслей (до 0,5 п. п. в ноябре) был компенсирован ухудшением динамики в секторе энергетики и водоснабжения (-0,2 п. п.), что было связано в том числе с более теплой, чем в прошлом году, погодой в европейской части России.В целом за первые 11 месяцев года индекс промышленного производства увеличился на 2,4% г/г. В ноябре наблюдалось резкое ухудшение динамики обрабатывающей промышленности – до 0,1% г/г по сравнению с 3,7% г/г в октябре и 3,2% г/г в сентябре. С поправкой на календарный фактор замедление по оценке также было существенным – до 0,9 % г/г (в ноябре текущего года было на 1 рабочий день меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года, в октябре вклад календарного фактора был нейтральным). Наблюдаемое снижение темпов роста обрабатывающей промышленности соответствует динамике индекса PMI обрабатывающих отраслей, который в последние три месяца держится на минимальных с 2009 г. уровнях (в ноябре – 45,6).В отраслевом разрезе основной вклад в ухудшение динамики обрабатывающих отраслей внесло сокращение выпуска в машиностроительном (-4,4% г/г в ноябре) и металлургическом комплексах (-4,9% г/г). При этом отрасли, которые в течение последних лет оставались драйверами роста обрабатывающей промышленности – пищевая промышленность, химический комплекс, производство стройматериалов, – также продемонстрировали замедление роста.Вместе с тем стабильный положительный вклад второй месяц подряд вносит компенсирующий рост производства кокса и нефтепродуктов (+4,1% г/г в ноябре после 6,8% г/г в октябре), связанный с окончанием модернизации на ряде крупных нефтеперерабатывающих заводов.Темп роста добычи полезных ископаемых в ноябре сохранился на низком уровне (1,4% г/г по сравнению с 0,9% г/г в октябре). Добыча сырой нефти (включая газовый конденсат) третий месяц подряд демонстрирует отрицательную годовую динамику (-0,8 % г/г в ноябре).Поддержку динамике добывающего комплекса в ноябре оказывало возобновление роста добычи естественного природного газа (+1,3% г/г) после падения месяцем ранее, увеличение выпуска сжиженного природного газа (+21,3% г/г), а также положительная динамика в добыче других полезных ископаемых (угля, металлических руд) и предоставлении услуг.