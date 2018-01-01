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      Минэкономразвития ожидает слабой динамики в промышленности РФ в начале 2020 года

      16.12 19:18Распечатать

      Фото: ТАСС.

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Минэкономразвития РФ ожидает сохранения слабой динамики в промышленности в стране в первые месяцы 2020 г., говорится в обзоре министерства о динамике промышленного производства.

      В министерстве отметили, что видят риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленности РФ в декабре, по итогам 2019 г. динамика промышленности может оказаться несколько ниже текущего прогноза министерства в 2,3% в годовом выражении.

      "При этом также высока вероятность сохранения слабой динамики в промышленности в первые месяцы 2020 г.", - говорится в обзоре МЭР.

      Официальный прогноз министерства предполагает рост промышленности в 2020 на 2,4%.

      Как писали "Вести.Экономика", промышленное производство в РФ в ноябре замедлило рост в годовом выражении до 0,3% с октябрьских 2,6%, по итогам 11 месяцев увеличение промпроизводства составило 2,4%, сообщил ранее Росстат.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: прогноз, промпроизводство, Росстат, Минэкономразвития

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