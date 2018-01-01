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      Акции Boeing упали на фоне возможного прекращения выпуска 737 Max

      16.12 22:20Распечатать

      Фото: Gary He/EPA-EFE

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Котировки американской корпорации, а также ряда ее крупных поставщиков оказались под серьезным давлением из-за перспектив полного прекращения производства пассажирских самолетов Boeing 737 Max.

      В ходе торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 декабря, акции Boeing упали на 4%, при этом индекс Dow Jones Industrial Average в среднем рос на 0,5% на фоне оптимистичных настроений инвесторов в связи с ожиданиями подписания предварительного торгового соглашения между США и Китаем.

      Акции Spirit AeroSystems Holdings, американского поставщика Boeing, также снизились на 2,3% в ходе торгов в Нью-Йорке. Во Франции котировки компании Safran на бирже Euronext Paris упали на 3%.

      После катастроф самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии, повлекших за собой гибель 346 человек, полеты данной линейки среднемагистральных самолетов американской корпорации были запрещены в большинстве стран мира. В Boeing пытались добиться разрешения на возобновления полетов, однако ожидаемые сроки возможного допуска самолетов к полетам неоднократно откладывались.

      На слушаниях в комитете Сената США по торговле, в ходе которых глава Boeing Деннис Мюленбург отчитывался о сложившейся кризисной ситуации вокруг Boeing 737 Max сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь назвал самолеты Boeing 737 Max "летающими гробами".

      Из-за неопределенности в связи Boeing 737 Max в 2019 г. Boeing заметно отстала по заказам со стороны авиакомпаний мира от европейской корпорации Airbus. Текущий кризис уже оказал негативное влияние на имидж и рыночную капитализацию Boeing, при этом корпорация уже столкнулась с финансовыми претензиями со стороны авиакомпаний, уже сделавших заказы на данные самолеты.

      В случае полного прекращения выпуска самолетов Boeing 737 Max данный кризис – с учетом прежней репутации Boeing, доли рынка компании и понесенного ущерба может войти в историю как одно из крупнейших промышленных фиаско в корпоративной истории США.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Boeing, Boeing 737 Max, обвал котировок

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