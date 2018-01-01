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      S&P прогнозирует рост корпоративного сектора США в 2020 году

      16.12 19:55Распечатать

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Международное рейтинговое агентство S&P ожидает роста корпоративного сектора США в 2020 г., несмотря на сохраняющиеся риски торговой напряженности и неопределенности относительно выборов президента США, говорится в релизе агентства.

      "Несмотря на давление этих сдерживающих факторов, наш базовый прогноз указывает на продолжение роста корпоративного сектора на фоне увеличения выручки и денежного потока компаний даже в том случае, если по сравнению прошлыми годами рост будет казаться менее сильным", - приводятся в релизе слова главы S&P Global Ratings Credit Research Дэвида Тешера.

      S&P также отметило, что рост доли компаний с негативным прогнозом по рейтингам, которые агентство определяет как процент эмитентов с негативным прогнозом или находящихся в списке на пересмотр с возможным понижением рейтинга, также указывает заемщикам на более жесткую операционную среду.

      Агентство отметило, что ожидает роста выручки во всех секторах и что для прогноза критически важными являются показатели роста ВВП США и стабилизация роста на некоторых ключевых рынках (Европы и Китая), у которых в последние кварталы темп экономического роста стал слабее.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, прогноз, выборы, торговые войны, S&P

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