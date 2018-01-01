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      Белоруссия вновь собирается повысить стоимость транзита нефти для России

      16.12 20:58Распечатать

      Фото: Юрий Абрамочкин/Sputnik

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Белорусская госкомпания "Гомельтранснефть Дружба" планирует на 16,6% увеличить тариф на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам с 2020 г.

      Об этом в понедельник, 16 декабря, в комментариях ряду СМИ сообщили представители пресс-службы Федеральной антимонопольной службы России. В ведомстве отметили, что при отсутствии договоренности о новом размере тарифов между трубопроводными операторами России и Белоруссии данный вопрос до 15 января 2020 г. будет решаться ФАС Министерством антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

      Если антимонопольные службы двух стран не согласуют повышение тарифов, стоимость услуг по транспортировке нефти через Белоруссию все равно увеличится. Рост тарифа в данном случае, по заявлению пресс-службы ФАС, произойдет "в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогнозами социально-экономического развития РФ, увеличенного не более чем на 3%".

      В сентябре 2019 г. Белоруссия уже увеличила стоимость услуг по транспортировке российской нефти, данное повышение было согласовано по итогам переговоров о компенсации Белоруссии за форс-мажор в связи с инцидентом с загрязнением российской нефти хлоридами.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: нефть, транзит нефти

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