Почему самоуправляемым автомобилям все еще рано давать зеленый свет

Первые беспилотные автомобили должны были появиться на дорогах американских городов в 2019 г., но вот до конца года осталось совсем немного, а обещания автопроизводителей и Кремниевой долины остаются далекими от воплощения.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".Недавние аварии, в том числе с участием автомобилей Tesla, оснащенных одной из самых актуальных систем автопилота, показали, что "технология еще не готова", считает Дэн Альберт, журналист Boston Globe, автор книги "Are We There Yet?", посвященной истории американского автомобилестроения.Он ставит под сомнение оптимистичное предложение о том, что автономные автомобили помогут снизить смертность на дорогах (сейчас в США этот показатель достиг 40 тыс. в год, в основном из-за человеческих ошибок), потому что машины с автопилотом сами по себе являются причиной смерти.В результате возможные сферы применения самоуправляемых автомобилей ограничиваются простыми сценариями типа парковки или вождения на автостоянке.Автономные транспортные средства пока тестируются лишь в ограниченном количестве проектов в нескольких городах. Помимо Tesla, General Motors, материнская компания Cruise, обещала, что в 2019 г. появится целый парк автономных транспортных средств.В университетских городках ездят машины без водителя, курсирующие по определенным маршрутам, а Waymo, входящая в холдинг Alphabet, предлагает услугу роботакси Waymo One в окрестностях Финикса, штат Аризона. Однако в автомобилях присутствует водитель, который может взять на себя управление в случае чрезвычайной ситуации.Waymo расширяет эту программу, и с лета она предлагает действительно беспилотный сервис в некоторых пригородах Финикса. Компания также объединяет свои усилия с приложением Lyft, чтобы расширить свою деятельность в других областях. Недавно Waymo купила британский стартап Latent Logic. Стартап занимается разработкой технологий для имитационного обучения автономных автомобилей. Система собирает данные с видеокамер и анализирует их, чтобы составить сценарии поведения участников движения на дороге. Это позволяет смоделировать более реалистичные ситуации."Автоматизированные системы вождения может использоваться в таких районах, как закрытые кампусы, где низкая скорость передвижения и практически отсутствует взаимодействие с другими транспортными средствами, пешеходами или велосипедистами", - сказал инженер и эксперт компании Navigant Research Сэм Абулламид.Большой проблемой является "восприятие": способность программного обеспечения обрабатывать данные, передаваемые датчиками движения для обнаружения других транспортных средств, пешеходов, животных, велосипедистов или других объектов, а затем предсказывать их возможные действия и соответствующим образом адаптироваться, сказал он.И это очень важно, говорит профессор инженерных наук и информатики Калифорнийского университета в Беркли Авиде Захор. "Часть проблем восприятия еще не решена. Самый высокий уровень составляет 80-85%. Но это означает, что в 15% случаев есть вероятность столкновения машины с системой автопилота с объектами", - сказала она.Законы, действующие примерно в 40 штатах США, разрешают только тестирование этих автомобилей. Участники отрасли надеются, что накопление тысяч километров, пройденных на самоуправляемых автомобилях, убедит власти в том, что технология является безопасной.Властям также придется адаптировать дорожные знаки к смарт-автомобилям. Так когда же на дороге появятся автономные автомобили? Наверное, не в ближайшие нескольких лет.Илон Маск в конце октября заявил, что электрокары Tesla "смогут ездить от дома на работу, скорее всего, самостоятельно", хотя "за системой все еще нужен контроль водителя". И тем не менее именно система автопилота часто фигурирует в новостях об авариях с участием электрокаров Tesla.Так, недавно в США в штате Коннектикут Tesla со включенным автопилотом столкнулась с полицейской машиной и стоящим на обочине автомобилем. Электромобиль продолжил движение, пока его не остановил один из полицейских.Полицейские находились на шоссе 95 из-за поврежденной машины и ждали эвакуатора, когда в них сзади въехала Tesla Model 3 2018 г. выпуска. Электромобиль задел полицейскую машину, поврежденный автомобиль и продолжил ехать дальше, пока его не остановил один из постовых.Неназванный водитель Tesla рассказал полиции, что активировал автопилот, чтобы проверить собаку на заднем сидении. Мужчину обвинили в безрассудном поведении и создании угрозы. Впрочем, на этот раз во время аварии никто не пострадал.