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      Uber ведет переговоры о продаже подразделения Uber Eats в Индии

      16.12 20:50Распечатать

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Uber начала переговоры о продаже сервиса доставки еды Uber Eats в Индии местному конкуренту Zomato, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на три осведомленных источника.

      Uber ведет переговоры о продаже подразделения Uber Eats в Индии местному конкуренту Zomato, рассказали The Wall Street Journal три осведомленных источника. Агрессивное расширение и высокие скидки дорого обошлись Uber, и продажа бизнеса может позволить компании избежать $500 млн ежегодных убытков.

      Обе компании сообщили, что не комментируют слухи. Индийское подразделение Uber Eats оценивается в $400 млн, заявил один из источников TechCrunch. По условиям соглашения, Uber также может инвестировать от $150 млн до $200 млн в Zomato и получить в индийской компании значительную долю, заявили собеседники издания.

      О сделке может быть объявлено уже на этой неделе, заявили собеседники WSJ. В рамках сделки индийский бизнес Uber Eats был оценен примерно в $400 млн, сказал один из источников TechCrunch.

      Как пишет The Wall Street Journal, с момента запуска Uber Eats в Индии в 2017 г. компания потратила значительные средства на предоставление скидок, чтобы конкурировать с индийскими компаниями, включая Zomato, которая работает в Индии с 2008 г. Компанию финансирует Ant Financial Services Group ("дочка" китайской Alibaba).

      "В Индии, на наш взгляд, просто слишком высокая конкуренция", — сказала газете аналитик HSBC Global Research Маша Кан. Представитель Uber сообщил WSJ, что компания "не комментирует слухи". Представительница Zomato также сказала газете, что компания "сплетни и слухи" не комментирует.

      Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи пытается улучшить финансовое положение убыточной компании, пишет WSJ. В ноябре 2019 г. он объявил, что компания планирует сократить расходы и выйти на прибыль в 2021 г. Тогда же Uber сообщила об убытке около $1,2 млрд за III квартал.

      Выручка компании составила $3,8 млрд (+30% год к году). Квартальная выручка сервиса для доставки еды Uber Eats выросла на 64% до $645 млн, сервиса для заказа грузоперевозок Uber Freight — на 78% до $218 млн, а прочие сервисы (электросамокаты, электровелосипеды и другие) принесли компании $38 млн выручки. Основной бизнес принес Uber $2,89 млрд (+19%).

      В III квартале у Uber было 103 млн активных пользователей — тех, кто хотя бы раз заказывал еду или поездку. Показатель вырос на 26% год к году.

      Акции Uber, после IPO стоившие $45, теперь торгуются в районе $28. WSJ пишет, что в разговоре с инвесторами Хосровшахи заявил: "Мы будем стремиться стать номером один или номером два на любом рынке. Если мы не сможем достичь этого уровня, мы будем пытаться избавляться [от подразделения] или будем уходить с рынка".

      В сентябре стало известно, что Uber Advanced Technologies уволила 435 сотрудников по всему миру. По данным TechCrunch, своих мест в Uber лишились 265 сотрудников из проектно-технического отдела и еще 170 из отдела разработки. Около 85% уволенных — из США, 10% — из Азиатско-Тихоокеанского региона, а остальные — из Европы, Африки и с Ближнего Востока. Сокращения коснулись 8% всех сотрудников обоих подразделений.

      В конце июля компания сократила около 400 маркетологов. Всего в маркетинговом управлении работало 1200 сотрудников.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Uber, доставка еды

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