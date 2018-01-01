К 2100 году 5 из 10 крупнейших стран мира будут в Африке

До сих пор в XXI веке густонаселенные страны и значительный рост населения чаще всего ассоциировались с Азией. Но, как отмечает Катарина Буххольц из Statista, в будущем эта ситуация изменится. Об этом ясно свидетельствуют данные ООН и Pew Research Center.

А кто выпадет?

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".В 2020 г. 5 из 10 самых густонаселенных стран мира были в Азии, однако уже к 2100 г. картина будет выглядеть иначе, когда 5 африканских стран - Нигерия, Эфиопия, Танзания, Египет и Демократическая Республика Конго — войдут в топ-10 крупнейших стран в мире.Некоторые азиатские страны продолжат расти, однако более низкими темпами. Африканские страны обойдут их по численности населения, показав более быстрый рост. В Китае и Бангладеше, фактически, ожидается сокращение до 2100 г., в основном из-за более высокого уровня жизни и образования, которые уже начали влиять на снижение рождаемости.В 1950 г. в списке крупнейших стран мира были 4 европейские страны. В 2020 г. это число уменьшится до одной, к 2100 г. не останется ни одной.Число детей, рожденных во всем мире, сокращается. Однако сейчас население продолжает расти, учитывая, что на каждую женщину приходится 2,5 рождения. Согласно исследованиям ООН, если глобальный коэффициент рождаемости продолжит падать такими же темпами, он достигнет 1,9 ребенка на одну женщину в 2100 г. В этот момент население мира фактически сократится.Бразилия, Бангладеш, Россия и Мексика входят в число 10 самых густонаселенных стран мира. К 2100 г. их обгонят Конго, Эфиопия, Танзания и Египет, ни одна из которых сейчас не входит даже в первую десятку. Ожидается, что эти изменения будут обусловлены вялым ростом населения в течение следующих 80 лет в Мексике (+10% к 2100 г.) и снижением населения в Бразилии (-15%), Бангладеше (-8%) и России (-14%). При этом в каждой из 4 африканских стран численность населения вырастет более чем вдвое: на 304% в Конго, на 156% в Эфиопии, на 378% в Танзании и на 120% в Египте.Быстрый рост населения Африки — одна из доминирующих тем в прогнозах ООН. Как отмечалось в предыдущем анализе Pew Research Center, 5 из 6 стран, на которые к 2100 г. будет приходиться более половины всего прироста населения мира, находятся в Африке. Половина детей в мире родится в Африке к 2100 г. Сегодня рождается только 3 из 10.Еще один способ переосмыслить демографический бум в Африке - взглянуть на 10 стран из более чем 200 юрисдикций в данных ООН, в которых к 2100 г. будет отмечен наибольший рост или падение населения в абсолютном и в процентном отношениях.8 из 10 стран, в которых будет отмечено наибольшее количество людей к 2100 г., находятся в Африке: Нигерия (с наибольшим приростом населения, 527 млн), Демократическая Республика Конго, Танзания, Эфиопия, Ангола, Нигер, Египет и Судан. Две неафриканские страны в этом списке - Пакистан и США. Согласно прогнозам их прирост населения составит 182 млн и 103 млн человек соответственно.По другую сторону спектра ни одна из 10 стран, которые понесут самые большие потери населения к 2100 г., не находится в Африке. Эти страны, как правило, находятся в Азии и Европе, а наибольшее снижение должно произойти в Китае. Ожидается, что к 2100 г. в Китае будет на 374 млн человек меньше, чем сегодня. Прогнозируемое сокращение населения Китая, по сути, превысит все нынешнее население США. Ожидается, что к 2027 г. Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну мира.В процентном отношении все 10 стран с самым большим приростом населения к 2100 г. находятся в Африке, во главе с Нигерией (прирост на 581%), Анголой (473%) и Танзанией (378%). Наибольший процент сокращения населения ожидается в восточноевропейских странах во главе с Албанией (-62%), Сербией (-52%), Молдовой и Боснией-Герцеговиной (-50% в обеих странах).