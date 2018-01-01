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      США выкупят списанные истребители у Швейцарии для имитации воздушных боев

      16.12 23:18Распечатать

      Фото: Flieger Flab Museum

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Власти США и Швейцарии находятся на завершающей стадии переговоров по приобретению 22 истребителей Northrop F-5 Tiger, ранее списанных из состава действующего парка боевых самолетов страны.

      Об этом со ссылкой на неназванные источники, осведомленные о ходе переговоров, 15 декабря сообщило издание Sonntag Zeitung.

      Речь идет о самолете, который входил в состав ВМС и ВВС США в 1960-е гг. и использовался в войне во Вьетнаме. В период с 1978 по 1984 гг. Швейцария собрала 110 самолетов F-5 Tiger на своей территории в рамках ранее сделанного заказа у Northrop Corporation.

      Средний возраст самолетов, которые США хотят приобрести у Швейцарии, составляет около 35 лет. На эти цели, как ранее сообщали ряд СМИ, в рамках федерального бюджета на 2020 г. в расходах Министерства обороны США уже запланировано выделение средств в размере $39,7 млн.

      В комментариях Sonntag Zeitung депутат от Зелено-либеральной партии Швейцарии Беат Флах заявил о том, что "если американцы хотят забрать этот железный лом, то пусть забирают".

      В ноябре 2019 г. портал Jane's сообщал о том, что ВВС США ранее разместили несколько заказов на $6,4 млрд в стремлении найти частных подрядчиков для замены истребителей F-5 Tiger, которые используются в тренировочных полетах, имитируя боевые самолеты противника. При этом, как отмечается, несмотря на желание приостановить эксплуатацию данных самолетов, в США было принято решение продолжить их использование на период вплоть до 2030 г.

      Рубрики: ВПК

      Метки: США, Швейцария, истребители

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