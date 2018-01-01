Еврозона опять погружается в кризис?

Экономика еврозоны зафиксировала один из самых слабых темпов роста со времен II квартала 2013 г. Занятость упала до пятилетнего минимума, спад производства продолжает разрушать регион. Во время экономического замедления сектор услуг был устойчивым, однако потеря стимула в общем росте может говорить о дальнейшем замедлении.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".В декабре был опубликован индекс Composite Purchasing Managers IHS Markit на уровне 50,6, что не соответствует оценкам 50,7. Он снижается с начала 2018 г., и сейчас находится на том же уровне, на котором находился регион, когда пережил двойной спад во II квартале 2013 г.Комментируя падение PMI в еврозоне, Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit, сказал: "Экономика еврозоны падает в 2019 г., достигнув наихудших показателей с 2013 г., предприятия борются со встречными ветрами стагнирующего спроса и мрачными перспективами. Индекс деловой активности говорит о том, что ВВП ежеквартально растет всего на 0,1%. Есть незначительные признаки неизбежного улучшения. Однако роста новых заказов почти нет, создание рабочих мест практически остановилось, достигнув самого низкого уровня за последние 5 лет, поскольку компании стремятся сократить накладные расходы в слабой торговой среде и при неопределенных перспективах. Несмотря на то что рост сектора услуг обнадеживающе устойчив в условиях спада производства, любое дальнейшее смягчение рынка труда может привести к слабости. Резкий спад производства в Германии увеличил вероятность того, что ее экономика в IV квартале сократится, но Франция демонстрирует более устойчивые результаты, являясь ключевой областью поддержки росту еврозоны".На прошлой неделе ЕЦБ предупредил о сложных перспективах Европы на 2020 г. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что в Европе наблюдаются признаки стабилизации, при этом менее резко выражены риски снижения.В декабре индекс деловой активности в производственном секторе PMI еврозоны IHS Markit составил 45,9, в предыдущем месяце он составил 47,4. В этом месяце зарегистрированы самые низкие показатели за 86 месяцев. Эпицентр производственного спада находится в Германии. С 2012 г. промышленное производство падает самыми быстрыми темпами.Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что немецким компаниям угрожает критическая нехватка квалифицированной рабочей силы в стране.По словам Меркель, 2,5 млн человек из других стран ЕС, которые уже работают в Германии, недостаточно, чтобы восполнить дефицит рабочей силы. Надо отметить, что Германия уже много лет страдает от нехватки квалифицированных рабочих, особенно остро это касается секторов машиностроения, информационных технологий и здравоохранения.В понедельник правительство встретится с профсоюзами и работодателями, чтобы обсудить эту проблему и поднять вопрос реализации нового Закона страны об иммиграции специалистов в марте 2020 г. В частности, будет обсуждаться вопрос того, как упростить подачу заявлений и ускорить процесс получения виз для работников, желающих переехать в Германию.Согласно опросу Фонда Бертельсманна, иностранные ученые считают Германию «не такой привлекательной», как другие страны ОЭСР, с точки зрения карьерных возможностей, уровня зарплаты и высоких налогов. Австралия, Швеция и Швейцария стали тремя самыми привлекательными странами, Германия стоит лишь на 12 месте.Что касается не только Германии, то согласно данным Markit по производству в Великобритании показатели за декабрь упали до самого низкого уровня за 7 лет."В преддверии всеобщих выборов усилилась неопределенность, связанная с Brexit. Компании надеются, что выборы внесут ясность", - отмечает Уильямсон.Продолжающееся замедление в Европе может свести на нет разговоры об экономическом восстановлении, на которое уже рассчитывают мировые фондовые рынки. Центробанки вкладывают рекордную сумму ликвидности в систему, чтобы обеспечить синхронизированное восстановление, хотя монетарная политика стала менее эффективной, чем когда-либо прежде.